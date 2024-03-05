https://ria.ru/20240305/festival-1931149459.html

Спасатели помогли участникам фестиваля, отправившимся в поход в горы

Спасатели помогли участникам фестиваля, отправившимся в поход в горы - РИА Новости, 05.03.2024

Спасатели помогли участникам фестиваля, отправившимся в поход в горы

Спасатели, сопровождавшие участников Всемирного фестиваля молодёжи в снежном походе по горам, дважды оказывали помощь уставшим путникам, сообщает Южный... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:20

2024-03-05T10:20

2024-03-05T10:28

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

новости - туризм

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Спасатели, сопровождавшие участников Всемирного фестиваля молодёжи в снежном походе по горам, дважды оказывали помощь уставшим путникам, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале. Уточняется, что для участников Всемирного фестиваля молодёжи администрация федеральной территории "Сириус" и Университет "Сириус" организовали горный поход. Так, 40 гостей из Великобритании, Исландии, Канады, Нидерландов, Боливии, Панамы и России на снегоступах преодолели шесть километров по новому участку экотропы, проходящей по склону горного хребта Псехако. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на протяжении всего маршрута зимнего похода следили за безопасностью участников молодежного форума. "На подъеме к Пихтовой поляне сотрудники Южного РПСО МЧС России дважды оказывали помощь участникам похода, сошедшим с маршрута из-за переутомления. Их спасатели на снегоходе вывезли из лесного массива к верхней станции канатной дороги", - говорится в сообщении. Уточняется, что зимнее путешествие заняло у иностранных и российских туристов четыре часа. В походе участникам Всемирного фестиваля молодежи рассказали о природе и биоразнообразии Кавказского заповедника. В программе также были катания с горки на надувных санях, игры в снежки и чаепитие. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240228/festival-1930056934.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), новости - туризм, всемирный фестиваль молодежи — 2024