Спасатели помогли участникам фестиваля, отправившимся в поход в горы

Спасатели МЧС дважды оказали помощь участникам ВФМ, отправившимся в поход в горы
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.