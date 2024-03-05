https://ria.ru/20240305/fas-1931211832.html

ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса

ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса - РИА Новости, 05.03.2024

ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса

Антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:05

2024-03-05T14:05

2024-03-05T14:05

экономика

россия

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс.такси

технологии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Мораторий на плановые проверки IT-бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. По словам Шаскольского, данное постановление определяет реестр IT-компаний, инфраструктуру которых нельзя проверять сейчас. "Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления вывести, и это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить", - сказал глава ФАС на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации. "У нас "Яндекс Такси" тоже в реестре, мы тоже не можем их проверять, а теперь сможем", - добавил Шаскольский. Он также уточнил, что к сервису есть ряд вопросов, которые связаны в том числе с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений. В ноябре прошлого года ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок ограничены мораторием. В февраля 2024 года служба напомнила об этом, подчеркнув, что сервис занимает такое положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны.

https://ria.ru/20240111/zhaloby-1920803338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси, технологии