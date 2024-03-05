ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса
Шаскольский: "Яндекс.Такси" выведут из-под моратория на проверки IT-компаний
Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
Мораторий на плановые проверки IT-бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
По словам Шаскольского, данное постановление определяет реестр IT-компаний, инфраструктуру которых нельзя проверять сейчас.
"Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления вывести, и это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить", - сказал глава ФАС на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.
"У нас "Яндекс Такси" тоже в реестре, мы тоже не можем их проверять, а теперь сможем", - добавил Шаскольский. Он также уточнил, что к сервису есть ряд вопросов, которые связаны в том числе с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений.
В ноябре прошлого года ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок ограничены мораторием. В февраля 2024 года служба напомнила об этом, подчеркнув, что сервис занимает такое положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны.