Рейтинг@Mail.ru
ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/fas-1931211832.html
ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса
ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса - РИА Новости, 05.03.2024
ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса
Антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:05
2024-03-05T14:05
экономика
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс.такси
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_629afde08eaf7082cc8a6eadda03e9fc.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Мораторий на плановые проверки IT-бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. По словам Шаскольского, данное постановление определяет реестр IT-компаний, инфраструктуру которых нельзя проверять сейчас. "Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления вывести, и это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить", - сказал глава ФАС на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации. "У нас "Яндекс Такси" тоже в реестре, мы тоже не можем их проверять, а теперь сможем", - добавил Шаскольский. Он также уточнил, что к сервису есть ряд вопросов, которые связаны в том числе с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений. В ноябре прошлого года ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок ограничены мораторием. В февраля 2024 года служба напомнила об этом, подчеркнув, что сервис занимает такое положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны.
https://ria.ru/20240111/zhaloby-1920803338.html
https://ria.ru/20231110/fas-1908578382.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1a788364c5161e9c78d1c873f9c168cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси, технологии
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс.Такси, Технологии
ФАС намерена вывести "Яндекс.Такси" из-под моратория на проверки IT-бизнеса

Шаскольский: "Яндекс.Такси" выведут из-под моратория на проверки IT-компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
Мораторий на плановые проверки IT-бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
ФАС проверит жалобы на банки из-за новых условий выдачи льготной ипотеки
11 января, 19:24
По словам Шаскольского, данное постановление определяет реестр IT-компаний, инфраструктуру которых нельзя проверять сейчас.
"Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления вывести, и это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить", - сказал глава ФАС на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.
"У нас "Яндекс Такси" тоже в реестре, мы тоже не можем их проверять, а теперь сможем", - добавил Шаскольский. Он также уточнил, что к сервису есть ряд вопросов, которые связаны в том числе с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений.
В ноябре прошлого года ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок ограничены мораторием. В февраля 2024 года служба напомнила об этом, подчеркнув, что сервис занимает такое положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Территориальные органы ФАС смогут проверять обоснованность тарифов
10 ноября 2023, 10:09
 
ЭкономикаРоссияМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Яндекс.ТаксиТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала