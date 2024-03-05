https://ria.ru/20240305/f-35-1931244441.html

Информацию об использовании F-35 на Украине надо проверить, заявили в Киеве

Информацию об использовании F-35 на Украине надо проверить, заявили в Киеве - РИА Новости, 05.03.2024

Информацию об использовании F-35 на Украине надо проверить, заявили в Киеве

Информация об использовании США истребителей F-35 на Украине требует проверки, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:56

2024-03-05T15:56

2024-03-05T15:56

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны сша

f-35

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Информация об использовании США истребителей F-35 на Украине требует проверки, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен ранее заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Позднее РИА Новости в Пентагоне опровергли эту информацию. "У нас много экспертов, диванных и каких хочешь, которые "запускают" на Украину различную авиацию. Поэтому надо очень осторожно смотреть. Но если про это уже говорят серьезные представители власти, чиновники, то информация действительно требует проверки", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Агентство Sputnik писало ранее, что, если применение F-35 на стороне Киева будет официально подтверждено, это станет очередным сигналом о подготовке странами НАТО "крупной военной эскалации". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240303/ssha-1930789128.html

https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, министерство обороны сша, f-35, в мире, вооруженные силы украины