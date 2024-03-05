https://ria.ru/20240305/evrosoyuz-1931130224.html

Бюджетное "здоровье" половины стран Евросоюза ухудшилось в 2023 году

Бюджетное "здоровье" половины стран Евросоюза ухудшилось в 2023 году - РИА Новости, 05.03.2024

Бюджетное "здоровье" половины стран Евросоюза ухудшилось в 2023 году

Половина стран Евросоюза испытала в прошлом году ухудшение бюджетного "здоровья": дефицит в процентах к ВВП вырос в 10 из 27 государств ЕС, еще три страны... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:14

2024-03-05T06:14

2024-03-05T06:14

словакия

хорватия

швеция

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Половина стран Евросоюза испытала в прошлом году ухудшение бюджетного "здоровья": дефицит в процентах к ВВП вырос в 10 из 27 государств ЕС, еще три страны сократили профицит, а Хорватия и Швеция ушли "в минус" после профицита в 2022 году, подсчитало РИА Новости на основе открытых статданных. Бюджетный антирейтинг в прошлом году возглавила Италия: дефицит ее бюджета в процентах к ВВП составил -7,2%. Чуть лучше были показатели Словакии (-6,5%) и Венгрии (-5,9%), а всего в отрицательную зону попали 24 государства. Причем треть стран Евросоюза живет с бюджетным дефицитом уже как минимум последние 13 лет. Профицитом смогли похвастаться только Ирландия, Кипр и Дания, однако во всех трех государствах он в процентах к ВВП показал снижение. Больше всех (0,7 процентного пункта) потеряла Ирландия: там этот показатель в 2023 году составил 1%. У Кипра он снизился на 0,1 процентного пункта до 2,3%. Дания пока не публиковала официальные данные, но, по оценке Еврокомиссии, и там профицит бюджета к ВВП составит 2,3%. Это на 1 процентный пункт меньше, чем в 2022 году. В десяти странах ЕС дефицит бюджета в процентах к ВВП оказался выше 2022 года. Это Голландия (-0,9%), Литва (-1,6%), Люксембург (-1,7%), Финляндия (-2,5%), Эстония (-3%), Словения (-3,7%), Франция (-4,9%), Бельгия (-5,2%), Польша (-5,2%) и Словакия (-6,5%). Сильнее всего ситуация ухудшилась в Словакии: дефицит в процентах к ВВП вырос на 4,5 процентного пункта, составив -6,5%, что является минимумом с 2010 года. Хорватия (-0,3%) вышла в отрицательную зону после профицита годом ранее, по оценке Еврокомиссии, дефицит после положительного 2022 года ждет и Швецию (-0,9%). Остальные страны, находясь в отрицательной зоне, смогли немного поправить свое бюджетное "здоровье". Заметнее всего дефицит в процентах к ВВП сократился в Латвии: на 1,9 процентного пункта, до -2,7%.

https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

словакия

хорватия

швеция

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словакия, хорватия, швеция, евросоюз, еврокомиссия, в мире