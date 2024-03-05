https://ria.ru/20240305/evropa-1931312453.html

Экс-генсек НАТО призвал Европу перейти к военной экономике

Экс-генсек НАТО призвал Европу перейти к военной экономике - РИА Новости, 05.03.2024

Экс-генсек НАТО призвал Европу перейти к военной экономике

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал страны Европы перейти к военной экономике, в том числе он считает необходимым увеличить расходы в РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:46

2024-03-05T19:46

2024-03-05T19:46

специальная военная операция на украине

сша

дональд трамп

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в мире

андерс фог расмуссен

украина

евросоюз

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал страны Европы перейти к военной экономике, в том числе он считает необходимым увеличить расходы в сфере обороны, чтобы подготовиться к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США. "Европа должна перейти к военной экономике и поставлять Украине все оружие, в котором она нуждается", - заявил экс-генсек в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. По словам Расмуссена, странам Евросоюза необходимо усилить совместную работу в сфере обороны и безопасности. "Он (Евросоюз - ред.) должен назначить комиссара по обороне и увеличить возможности производства оружия и боеприпасов", - добавил он. Расмуссен также заявил о том, что возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа на пост главы Белого дома в случае победы на выборах в ноябре может стать "вызовом " для НАТО. "Его высказывания, согласно которым США под его руководством не придут на помощь нерадивым странам-членам НАТО, ослабляют веру в пятую статью НАТО - статью об оказании взаимной военной помощи. Его высказывания чрезвычайно опасны", - сказал Расмуссен. При этом он отметил, что Трамп не может заявить о выходе США из альянса без одобрения конгресса, которое "он никогда не получит". "Но в качестве президента Трамп может сделать много чего другого, чтобы подорвать реальную значимость членства США в НАТО. Он может, например, не приехать на саммит альянса, бойкотировать учения НАТО или в случае конфликта отказаться посылать войска на помощь", - заявил Расмуссен. По его словам, для того чтобы подготовиться к возможному возвращению Трампа, странам Европы необходимо увеличить расходы на оборону - только 18 из 31 страны члена-НАТО достигли целевого показателя в 2% оборонных расходов от ВВП. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Ранее газета Financial Times сообщала о том, что некоторые страны ЕС настороженно относятся к планам Еврокомиссии по совместным закупкам в сфере обороны. Хотя большинство стран-членов ЕС хотят укрепить оборонный потенциал Европы и снизить зависимость от США, среди них наблюдаются серьезные разногласия по поводу того, стоит ли передать Европейской комиссии надзор за новыми совместными фондами, предназначенными для обороны. Еврокомиссия во вторник представила свое предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности и инвестициям в оборону. Европейский источник заявил, что ЕС намерен инвестировать в программы оборонной промышленности из общеевропейского бюджета порядка 1,5 миллиарда евро в период с 2025 по 2027 годы.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, дональд трамп, нато, в мире, андерс фог расмуссен, украина, евросоюз