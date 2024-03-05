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Ефимов: Москва опередила целые страны СНГ по объему отгруженной продукции
Ефимов: Москва опередила целые страны СНГ по объему отгруженной продукции - РИА Новости, 05.03.2024
Ефимов: Москва опередила целые страны СНГ по объему отгруженной продукции
Обрабатывающие производства Москвы в 2023 году отгрузили продукции на 10,6 триллиона рублей, что превысило аналогичные показатели во всех странах СНГ, сообщил... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:05
2024-03-05T09:05
2024-03-05T09:06
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обрабатывающие производства Москвы в 2023 году отгрузили продукции на 10,6 триллиона рублей, что превысило аналогичные показатели во всех странах СНГ, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он указал, что промышленность в Москве - быстроразвивающаяся отрасль, которая на протяжении нескольких лет работает над укреплением технологического суверенитета страны и созданием собственной производственной базы."Частные инвестиции в развитие и всесторонняя поддержка города позволяют предприятиям активно наращивать объемы производства. Так, в 2023 году столичные производители поставили продукции на 10,6 триллиона рублей, что позволило Москве опередить целые страны и стать лидером в СНГ по объему отгруженной продукции обрабатывающей промышленности", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Так, Белоруссия реализовала товаров на 4,8 триллиона рублей, а Казахстан и Узбекистан – на 4 триллиона рублей каждый, уточнили в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что результаты 2023 года в Москве одни из самых лучших за всю современную историю, достигнут хороший рост по всем показателям.Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы, по итогам 2023 года Москва поставила абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%, это обусловлено динамичным развитием высокотехнологичных производств.Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики города, в столице действует свыше 4,2 тысячи предприятий, на которых работает 725 тысячи человек. По числу работников в промышленности Москва опережает целые страны, такие как Австрия, Швеция, Бельгия и Финляндия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: Москва опередила целые страны СНГ по объему отгруженной продукции
Ефимов: Москва опередила целые страны СНГ по объему отгруженной продукции
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обрабатывающие производства Москвы в 2023 году отгрузили продукции на 10,6 триллиона рублей, что превысило аналогичные показатели во всех странах СНГ, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он указал, что промышленность в Москве - быстроразвивающаяся отрасль, которая на протяжении нескольких лет работает над укреплением технологического суверенитета страны и созданием собственной производственной базы.
"Частные инвестиции в развитие и всесторонняя поддержка города позволяют предприятиям активно наращивать объемы производства. Так, в 2023 году столичные производители поставили продукции на 10,6 триллиона рублей, что позволило Москве опередить целые страны и стать лидером в СНГ по объему отгруженной продукции обрабатывающей промышленности", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
Так, Белоруссия
реализовала товаров на 4,8 триллиона рублей, а Казахстан
и Узбекистан
– на 4 триллиона рублей каждый, уточнили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
сообщил, что результаты 2023 года в Москве одни из самых лучших за всю современную историю, достигнут хороший рост по всем показателям.
Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы, по итогам 2023 года Москва поставила абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%, это обусловлено динамичным развитием высокотехнологичных производств.
Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики города, в столице действует свыше 4,2 тысячи предприятий, на которых работает 725 тысячи человек. По числу работников в промышленности Москва опережает целые страны, такие как Австрия
, Швеция
, Бельгия
и Финляндия
.