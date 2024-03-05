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ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе - РИА Новости, 05.03.2024
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе
Украинские войска в во вторник в 14.00 атаковали трассу Ясиноватая-Горловка на территории Ясиноватского района, применив беспилотник-камикадзе, сообщило... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:48
2024-03-05T17:48
2024-03-05T17:48
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска в во вторник в 14.00 атаковали трассу Ясиноватая-Горловка на территории Ясиноватского района, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка), БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Ясиноватой ранее сообщал, что мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в районе трассы Ясиноватая-Горловка со стороны украинских войск. Кроме того, в 17.15 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе
ДНР в СЦКК: ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе