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ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/dron-1931284099.html
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе - РИА Новости, 05.03.2024
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе
Украинские войска в во вторник в 14.00 атаковали трассу Ясиноватая-Горловка на территории Ясиноватского района, применив беспилотник-камикадзе, сообщило... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:48
2024-03-05T17:48
специальная военная операция на украине
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска в во вторник в 14.00 атаковали трассу Ясиноватая-Горловка на территории Ясиноватского района, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка), БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Ясиноватой ранее сообщал, что мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в районе трассы Ясиноватая-Горловка со стороны украинских войск. Кроме того, в 17.15 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
донецкая народная республика
украина
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сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, Происшествия
ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе

ДНР в СЦКК: ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе

© Фото : Штаб обороны ДНРУкраинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР
Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Штаб обороны ДНР
Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска в во вторник в 14.00 атаковали трассу Ясиноватая-Горловка на территории Ясиноватского района, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка), БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мэр Ясиноватой ранее сообщал, что мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в районе трассы Ясиноватая-Горловка со стороны украинских войск.
Кроме того, в 17.15 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯсиноватаяПроисшествия
 
 
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