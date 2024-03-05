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Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи назвал россиян героями

Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи назвал россиян героями - РИА Новости, 05.03.2024

Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи назвал россиян героями

Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин рассказал РИА Новости, что считает россиян героями и поддерживает защиту населения Донбасса от... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:57

2024-03-05T05:57

2024-03-05T06:22

россия

донбасс

донецк

владимир путин

нато

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин рассказал РИА Новости, что считает россиян героями и поддерживает защиту населения Донбасса от киевского режима. "Я считаю россиян героями и поддерживаю то, что Россия делает для защиты населения Донецка и Луганска от правительства, насажденного НАТО. Я симпатизирую всем в мире, кто противостоит империализму, а россияне возглавляют борьбу с империалистической системой в мире сегодня", — сказал собеседник агентства.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

донбасс

донецк

сша

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россия, донбасс, донецк, владимир путин, нато, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире, сша