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В Истре завели два уголовных дела из-за переломов у младенца - РИА Новости, 05.03.2024
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20:05 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/delo-1931317080.html
В Истре завели два уголовных дела из-за переломов у младенца
В Истре завели два уголовных дела из-за переломов у младенца - РИА Новости, 05.03.2024
В Истре завели два уголовных дела из-за переломов у младенца
Два уголовных дела - о неисполнении родительских обязанностей и причинении тяжкого вреда здоровью - возбуждено в подмосковной Истре, где младенца... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:05
2024-03-05T20:05
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
истра
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Два уголовных дела - о неисполнении родительских обязанностей и причинении тяжкого вреда здоровью - возбуждено в подмосковной Истре, где младенца госпитализировали с переломами и гематомами, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что в Истре госпитализировали двухмесячного младенца с многочисленными переломами, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры Московской области, у полуторамесячного мальчика помимо переломов обнаружены ушибы и гематомы. Как заявляла РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, семья младенца недавно была поставлена на профилактический учет, на маму ребенка поступали жалобы. "За злостное неисполнение родительских обязанностей в отношении матери младенца возбуждено уголовное дело (156 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 24-летняя женщина жестоко обращалась с сыном, "не предоставляя ему необходимой пищи, одежды, места для сна и отдыха, безразлично относилась к его здоровью, уклонялась от лечения и госпитализации в лечебное учреждение". Кроме того, по данному факту также возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СК РФ также добавили, что в настоящее время проводятся допросы родителей малыша. Ребенку оказывается необходимая медпомощь, его состояние здоровья удовлетворительное. Расследование находится на контроле Истринской городской прокуратуры. Помимо этого, о ходе расследования будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
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россия
московская область (подмосковье)
истра
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), истра, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Истра, Следственный комитет России (СК РФ)
В Истре завели два уголовных дела из-за переломов у младенца

В Истре завели два уголовных дела из-за переломов и гематом у младенца

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Два уголовных дела - о неисполнении родительских обязанностей и причинении тяжкого вреда здоровью - возбуждено в подмосковной Истре, где младенца госпитализировали с переломами и гематомами, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что в Истре госпитализировали двухмесячного младенца с многочисленными переломами, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры Московской области, у полуторамесячного мальчика помимо переломов обнаружены ушибы и гематомы. Как заявляла РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, семья младенца недавно была поставлена на профилактический учет, на маму ребенка поступали жалобы.
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"За злостное неисполнение родительских обязанностей в отношении матери младенца возбуждено уголовное дело (156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24-летняя женщина жестоко обращалась с сыном, "не предоставляя ему необходимой пищи, одежды, места для сна и отдыха, безразлично относилась к его здоровью, уклонялась от лечения и госпитализации в лечебное учреждение".
Кроме того, по данному факту также возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СК РФ также добавили, что в настоящее время проводятся допросы родителей малыша. Ребенку оказывается необходимая медпомощь, его состояние здоровья удовлетворительное.
Расследование находится на контроле Истринской городской прокуратуры. Помимо этого, о ходе расследования будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ИстраСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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