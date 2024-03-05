В Истре завели два уголовных дела из-за переломов у младенца
В Истре завели два уголовных дела из-за переломов и гематом у младенца
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Два уголовных дела - о неисполнении родительских обязанностей и причинении тяжкого вреда здоровью - возбуждено в подмосковной Истре, где младенца госпитализировали с переломами и гематомами, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что в Истре госпитализировали двухмесячного младенца с многочисленными переломами, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры Московской области, у полуторамесячного мальчика помимо переломов обнаружены ушибы и гематомы. Как заявляла РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, семья младенца недавно была поставлена на профилактический учет, на маму ребенка поступали жалобы.
"За злостное неисполнение родительских обязанностей в отношении матери младенца возбуждено уголовное дело (156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24-летняя женщина жестоко обращалась с сыном, "не предоставляя ему необходимой пищи, одежды, места для сна и отдыха, безразлично относилась к его здоровью, уклонялась от лечения и госпитализации в лечебное учреждение".
Кроме того, по данному факту также возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СК РФ также добавили, что в настоящее время проводятся допросы родителей малыша. Ребенку оказывается необходимая медпомощь, его состояние здоровья удовлетворительное.
Расследование находится на контроле Истринской городской прокуратуры. Помимо этого, о ходе расследования будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.