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В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки - РИА Новости, 05.03.2024
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13:54 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/delo-1931208893.html
В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки
В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки - РИА Новости, 05.03.2024
В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки
Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки на стройке на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:54
2024-03-05T13:54
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки на стройке на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщила, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеоролик, "на котором запечатлен конфликт между группой граждан на строительном объекте" в районе Солнцево. По данным ведомства, заявлений от граждан по факту конфликта не поступало, однако правоохранители начали проверку. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в главке СК. Сейчас следователи совместно с оперативными службами устанавливают всех причастных к преступлению.
https://ria.ru/20240227/dagestan-1929856963.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки

СК: в Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки на стройке на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщила, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеоролик, "на котором запечатлен конфликт между группой граждан на строительном объекте" в районе Солнцево. По данным ведомства, заявлений от граждан по факту конфликта не поступало, однако правоохранители начали проверку.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в главке СК.
Сейчас следователи совместно с оперативными службами устанавливают всех причастных к преступлению.
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