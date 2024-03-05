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В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки
В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки - РИА Новости, 05.03.2024
В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки
Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки на стройке на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:54
2024-03-05T13:54
2024-03-05T13:54
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки на стройке на западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщила, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеоролик, "на котором запечатлен конфликт между группой граждан на строительном объекте" в районе Солнцево. По данным ведомства, заявлений от граждан по факту конфликта не поступало, однако правоохранители начали проверку. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в главке СК. Сейчас следователи совместно с оперативными службами устанавливают всех причастных к преступлению.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки
СК: в Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки