https://ria.ru/20240305/deg-1931208204.html

ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ

ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ - РИА Новости, 05.03.2024

ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ

Более 3,5 млн россиян смогут принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, которая применяется на... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:53

2024-03-05T13:53

2024-03-05T13:53

выборы президента россии — 2024

политика

технологии

россия

выборы президента рф

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 3,5 млн россиян смогут принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, которая применяется на выборах президента России в 28 регионах, сообщает Telegram-канал Центральной избирательной комиссии РФ. "В тестовом голосовании смогут принять участие 3 535 237 избирателей, подавших заявления об участии в ДЭГ и получивших статус "Учтено", — говорится в сообщении ЦИК. Тестирование ДЭГ началось 5 марта в 8.00 на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (на выборах президента России применяется в 28 регионах). Ранее аналогичное тестирование московской системы прошло 2 марта, отмечается в сообщении. Тренировка позволит провести все процедуры ДЭГ от подачи заявления на участие до подведения итогов голосования. Кроме того, система электронного голосования будет проверена на устойчивость к нагрузкам, добавляют в ЦИК. "Завершится тренировка в 16:00 6 марта", — отметили ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, технологии, россия, выборы президента рф, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, владимир путин, цик рф