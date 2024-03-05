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ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ - РИА Новости, 05.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:53 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/deg-1931208204.html
ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ
ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ - РИА Новости, 05.03.2024
ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ
Более 3,5 млн россиян смогут принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, которая применяется на... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:53
2024-03-05T13:53
выборы президента россии — 2024
политика
технологии
россия
выборы президента рф
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 3,5 млн россиян смогут принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, которая применяется на выборах президента России в 28 регионах, сообщает Telegram-канал Центральной избирательной комиссии РФ. "В тестовом голосовании смогут принять участие 3 535 237 избирателей, подавших заявления об участии в ДЭГ и получивших статус "Учтено", — говорится в сообщении ЦИК. Тестирование ДЭГ началось 5 марта в 8.00 на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (на выборах президента России применяется в 28 регионах). Ранее аналогичное тестирование московской системы прошло 2 марта, отмечается в сообщении. Тренировка позволит провести все процедуры ДЭГ от подачи заявления на участие до подведения итогов голосования. Кроме того, система электронного голосования будет проверена на устойчивость к нагрузкам, добавляют в ЦИК. "Завершится тренировка в 16:00 6 марта", — отметили ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, россия, выборы президента рф, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, владимир путин, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Россия, Выборы президента РФ, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Владимир Путин, ЦИК РФ
ЦИК рассказал о тестировании федеральной платформы ДЭГ

ЦИК: протестировать федеральную платформу ДЭГ смогут более 3,5 млн избирателей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 3,5 млн россиян смогут принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, которая применяется на выборах президента России в 28 регионах, сообщает Telegram-канал Центральной избирательной комиссии РФ.
"В тестовом голосовании смогут принять участие 3 535 237 избирателей, подавших заявления об участии в ДЭГ и получивших статус "Учтено", — говорится в сообщении ЦИК.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Тестирование ДЭГ началось 5 марта в 8.00 на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (на выборах президента России применяется в 28 регионах). Ранее аналогичное тестирование московской системы прошло 2 марта, отмечается в сообщении.
Тренировка позволит провести все процедуры ДЭГ от подачи заявления на участие до подведения итогов голосования. Кроме того, система электронного голосования будет проверена на устойчивость к нагрузкам, добавляют в ЦИК.
"Завершится тренировка в 16:00 6 марта", — отметили ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииРоссияВыборы президента РФЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновВладимир ПутинЦИК РФ
 
 
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