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В Совбезе рассказали о создании системы противодействия опасным DDoS-атакам - РИА Новости, 05.03.2024
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10:31 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ddos-1931151155.html
В Совбезе рассказали о создании системы противодействия опасным DDoS-атакам
В Совбезе рассказали о создании системы противодействия опасным DDoS-атакам - РИА Новости, 05.03.2024
В Совбезе рассказали о создании системы противодействия опасным DDoS-атакам
Завершается создание российской технической системы противодействия опасным DDoS-атакам на важные отечественные киберобъекты, она будет выявлять и блокировать... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:31
2024-03-05T10:31
технологии
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет безопасности рф
кибербезопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Завершается создание российской технической системы противодействия опасным DDoS-атакам на важные отечественные киберобъекты, она будет выявлять и блокировать вредоносный интернет-трафик, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Грибков в интервью журналу "Национальная оборона". Для комплексной защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) действует государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). Она включает силы и средства профильных подразделений ФСБ России и отраслевых субъектов КИИ. Составной частью системы является Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ, напомнил Грибков. "Завершается создание технической системы противодействия DDoS-атакам... Система обеспечит непрерывный мониторинг и анализ российского и зарубежного интернет-трафика и в случае выявления вредоносности осуществит его блокирование", - сказал Грибков. Для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета Роскомнадзор создал замещающую (поддерживающую) инфраструктуру, которая включает реестр адресно-номерных ресурсов интернета и национальную систему доменных имен верхнего уровня, отметил Грибков. В целях противодействия масштабным компьютерным атакам выработаны сценарии реагирования в зависимости от уровня угрозы, добавил он. Грибков напомнил, что с начала проведения специальной военной операции число компьютерных атак на российские информационные ресурсы существенно увеличилось. "Только за 2023 год совершено порядка 200 тысяч наиболее опасных компьютерных атак. Уровень организации таких атак говорит о том, что к их планированию и проведению причастны зарубежные спецслужбы", - добавил он. Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру в последние годы постоянно растет, а с началом специальной военной операции вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными - по сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве, говорил ранее президент России Владимир Путин. В разы увеличилось число кибератак, предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов КИИ России, отмечал глава государства. Но киберагрессия против России провалилась - государство в целом было готово к этой атаке, это результат той системной работы, которая велась все последние годы, подчеркивал Путин. Однако характер вызовов и угроз динамично меняется, и надо совершенствовать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, указывал глава государства. Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно быть слабых мест, говорил Путин. Критическая информационная инфраструктура - это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, от устойчивой работы которых зависят жизнь и здоровье людей, функционирование транспортной инфраструктуры, сетей связи, сферы государственных услуг, энерго- и ресурсообеспечения, а также обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923869665.html
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технологии, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет безопасности рф, кибербезопасность
Технологии, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Безопасности РФ, Кибербезопасность
В Совбезе рассказали о создании системы противодействия опасным DDoS-атакам

Грибков: в РФ завершается создание системы противодействия опасным DDoS-атакам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Завершается создание российской технической системы противодействия опасным DDoS-атакам на важные отечественные киберобъекты, она будет выявлять и блокировать вредоносный интернет-трафик, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Грибков в интервью журналу "Национальная оборона".
Для комплексной защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) действует государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). Она включает силы и средства профильных подразделений ФСБ России и отраслевых субъектов КИИ. Составной частью системы является Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ, напомнил Грибков.
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"Завершается создание технической системы противодействия DDoS-атакам... Система обеспечит непрерывный мониторинг и анализ российского и зарубежного интернет-трафика и в случае выявления вредоносности осуществит его блокирование", - сказал Грибков.
Для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета Роскомнадзор создал замещающую (поддерживающую) инфраструктуру, которая включает реестр адресно-номерных ресурсов интернета и национальную систему доменных имен верхнего уровня, отметил Грибков.
В целях противодействия масштабным компьютерным атакам выработаны сценарии реагирования в зависимости от уровня угрозы, добавил он.
Грибков напомнил, что с начала проведения специальной военной операции число компьютерных атак на российские информационные ресурсы существенно увеличилось. "Только за 2023 год совершено порядка 200 тысяч наиболее опасных компьютерных атак. Уровень организации таких атак говорит о том, что к их планированию и проведению причастны зарубежные спецслужбы", - добавил он.
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Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру в последние годы постоянно растет, а с началом специальной военной операции вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными - по сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве, говорил ранее президент России Владимир Путин. В разы увеличилось число кибератак, предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов КИИ России, отмечал глава государства.
Но киберагрессия против России провалилась - государство в целом было готово к этой атаке, это результат той системной работы, которая велась все последние годы, подчеркивал Путин. Однако характер вызовов и угроз динамично меняется, и надо совершенствовать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, указывал глава государства. Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно быть слабых мест, говорил Путин.
Критическая информационная инфраструктура - это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, от устойчивой работы которых зависят жизнь и здоровье людей, функционирование транспортной инфраструктуры, сетей связи, сферы государственных услуг, энерго- и ресурсообеспечения, а также обороноспособность страны.
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