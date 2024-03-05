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МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 05.03.2024 (обновлено: 11:58 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/chp-1931163935.html
МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области
МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024
МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области
Спасатели ликвидировали открытое горение в Губкинском округе Белгородской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:20
2024-03-05T11:58
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
губкинский городской округ
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в Губкинском округе Белгородской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале."В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано", — говорится в публикации.Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в Губкинском округе прогремел взрыв, после чего начался пожар на инфраструктурном объекте. При этом никто не пострадал.По данным экстренных служб, из-за падения украинского беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара. В управлении МЧС уточнили, что поврежден один резервуар.Минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника. ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931170934.html
https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html
белгородская область
губкинский городской округ
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), губкинский городской округ
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Губкинский городской округ
МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области

МЧС ликвидировало открытое горение на месте происшествия в Губкинском округе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в Губкинском округе Белгородской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.
"В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано", — говорится в публикации.
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Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в Губкинском округе прогремел взрыв, после чего начался пожар на инфраструктурном объекте. При этом никто не пострадал.
По данным экстренных служб, из-за падения украинского беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара. В управлении МЧС уточнили, что поврежден один резервуар.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника. ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Губкинский городской округ
 
 
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