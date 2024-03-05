https://ria.ru/20240305/chp-1931163935.html

МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области

МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024

МЧС ликвидировало открытое горение на месте ЧП в Белгородской области

Спасатели ликвидировали открытое горение в Губкинском округе Белгородской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:20

2024-03-05T11:20

2024-03-05T11:58

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

губкинский городской округ

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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в Губкинском округе Белгородской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале."В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано", — говорится в публикации.Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в Губкинском округе прогремел взрыв, после чего начался пожар на инфраструктурном объекте. При этом никто не пострадал.По данным экстренных служб, из-за падения украинского беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара. В управлении МЧС уточнили, что поврежден один резервуар.Минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника. ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240305/obstrel-1931170934.html

https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html

белгородская область

губкинский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), губкинский городской округ