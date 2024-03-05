https://ria.ru/20240305/chipsy-1931302380.html

Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы из Мордовии

Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы из Мордовии - РИА Новости, 05.03.2024

Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы из Мордовии

Президент России Владимир Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы, которое готовит российское предприятие в Мордовии. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:52

2024-03-05T18:52

2024-03-05T18:56

экономика

россия

владимир путин

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы, которое готовит российское предприятие в Мордовии. Представитель предприятия по видеосвязи рассказал главе государства, что мясные чипсы сделали в пику картофельным, потому что "от крахмала только воротнички стоят". "Прислали бы попробовать", - рассмеялся президент и предложил предприятию расширять продукцию, используя мясо птицы, чтобы увеличить возможности продаж и поставлять продукцию, например, в арабские страны.Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов в России по ВКС.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин