https://ria.ru/20240305/chipsy-1931302380.html
Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы из Мордовии
Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы из Мордовии - РИА Новости, 05.03.2024
Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы из Мордовии
Президент России Владимир Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы, которое готовит российское предприятие в Мордовии. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:52
2024-03-05T18:52
2024-03-05T18:56
экономика
россия
владимир путин
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы, которое готовит российское предприятие в Мордовии. Представитель предприятия по видеосвязи рассказал главе государства, что мясные чипсы сделали в пику картофельным, потому что "от крахмала только воротнички стоят". "Прислали бы попробовать", - рассмеялся президент и предложил предприятию расширять продукцию, используя мясо птицы, чтобы увеличить возможности продаж и поставлять продукцию, например, в арабские страны.Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов в России по ВКС.
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915787180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы из Мордовии
Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы с предприятия в Мордовии
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прислать ему на пробу мясные чипсы, которое готовит российское предприятие в Мордовии.
Представитель предприятия по видеосвязи рассказал главе государства, что мясные чипсы сделали в пику картофельным, потому что "от крахмала только воротнички стоят".
"Прислали бы попробовать", - рассмеялся президент и предложил предприятию расширять продукцию, используя мясо птицы, чтобы увеличить возможности продаж и поставлять продукцию, например, в арабские страны.
Путин во вторник в Ставрополе принимает участие в открытии новых производственных объектов в России по ВКС.
Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц