https://ria.ru/20240305/bundesver-1931181703.html

Писториус признался, что был очень зол из-за утечки разговора офицеров

Писториус признался, что был очень зол из-за утечки разговора офицеров - РИА Новости, 05.03.2024

Писториус признался, что был очень зол из-за утечки разговора офицеров

Причиной скандальной утечки разговора офицеров бундесвера о планах атаковать Крымский мост стал не взлом систем связи, а подключение одного из участников по... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:21

2024-03-05T12:21

2024-03-05T15:13

в мире

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Причиной скандальной утечки разговора офицеров бундесвера о планах атаковать Крымский мост стал не взлом систем связи, а подключение одного из участников по незащищенному соединению, заявил на пресс-конференции министр обороны Германии Борис Писториус."Первый вывод: наши коммуникационные системы не были скомпрометированы. <…> Второй: причиной того, что разговор офицеров ВВС было возможно записать, стала индивидуальная ошибка пользователя", — сказал он.Министр пояснил, что не все участники беседы соблюдали процедуру безопасного подключения. По имеющимся данным, утечка произошла у офицера в Сингапуре из-за подключения через общественную сеть.Писториус назвал произошедшее очень серьезной ошибкой.Он также подтвердил, что разговор офицеров проводился на версии онлайн-платформы WebEx, сертифицированной немецким Минобороны для конфиденциальных переговоров, а использовавшиеся серверы расположены исключительно в Германии."Я могу полностью исключить, этого не было: на этой конференции в WebEx не было ни российского шпиона, ни какого-либо другого постороннего человека", — подчеркнул Писториус.Министр признался, что очень зол из-за того, что приходится заниматься только этой темой. В отношении участников конференции проведут дисциплинарную проверку, добавил он.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.

https://ria.ru/20240304/utechka-1931094492.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-05T12:21 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост