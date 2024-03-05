https://ria.ru/20240305/bundesver-1931181703.html
Писториус признался, что был очень зол из-за утечки разговора офицеров
Писториус признался, что был очень зол из-за утечки разговора офицеров - РИА Новости, 05.03.2024
Писториус признался, что был очень зол из-за утечки разговора офицеров
Причиной скандальной утечки разговора офицеров бундесвера о планах атаковать Крымский мост стал не взлом систем связи, а подключение одного из участников по... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:21
2024-03-05T12:21
2024-03-05T15:13
в мире
германия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Причиной скандальной утечки разговора офицеров бундесвера о планах атаковать Крымский мост стал не взлом систем связи, а подключение одного из участников по незащищенному соединению, заявил на пресс-конференции министр обороны Германии Борис Писториус."Первый вывод: наши коммуникационные системы не были скомпрометированы. <…> Второй: причиной того, что разговор офицеров ВВС было возможно записать, стала индивидуальная ошибка пользователя", — сказал он.Министр пояснил, что не все участники беседы соблюдали процедуру безопасного подключения. По имеющимся данным, утечка произошла у офицера в Сингапуре из-за подключения через общественную сеть.Писториус назвал произошедшее очень серьезной ошибкой.Он также подтвердил, что разговор офицеров проводился на версии онлайн-платформы WebEx, сертифицированной немецким Минобороны для конфиденциальных переговоров, а использовавшиеся серверы расположены исключительно в Германии."Я могу полностью исключить, этого не было: на этой конференции в WebEx не было ни российского шпиона, ни какого-либо другого постороннего человека", — подчеркнул Писториус.Министр признался, что очень зол из-за того, что приходится заниматься только этой темой. В отношении участников конференции проведут дисциплинарную проверку, добавил он.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.
https://ria.ru/20240304/utechka-1931094492.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849082789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddad573de6d40fca895c14546667a148.jpg
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-05T12:21
true
PT16M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Писториус признался, что был очень зол из-за утечки разговора офицеров
Писториус: утечка разговора офицеров произошла из-за незащищенного соединения
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Причиной скандальной утечки разговора офицеров бундесвера о планах атаковать Крымский мост стал не взлом систем связи, а подключение одного из участников по незащищенному соединению, заявил на пресс-конференции министр обороны Германии Борис Писториус.
"Первый вывод: наши коммуникационные системы не были скомпрометированы. <…> Второй: причиной того, что разговор офицеров ВВС было возможно записать, стала индивидуальная ошибка пользователя", — сказал он.
Министр пояснил, что не все участники беседы соблюдали процедуру безопасного подключения. По имеющимся данным, утечка произошла у офицера в Сингапуре из-за подключения через общественную сеть.
Писториус назвал произошедшее очень серьезной ошибкой.
Он также подтвердил, что разговор офицеров проводился на версии онлайн-платформы WebEx, сертифицированной немецким Минобороны для конфиденциальных переговоров, а использовавшиеся серверы расположены исключительно в Германии.
«
"Я могу полностью исключить, этого не было: на этой конференции в WebEx не было ни российского шпиона, ни какого-либо другого постороннего человека", — подчеркнул Писториус.
Министр признался, что очень зол из-за того, что приходится заниматься только этой темой. В отношении участников конференции проведут дисциплинарную проверку, добавил он.
СМИ узнали пароль Минобороны ФРГ, защищающий комментарий об утечке
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale
. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании
за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.
Германия планирует уничтожение Крымского моста