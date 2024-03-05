https://ria.ru/20240305/bpla-1931249275.html

В Польше создадут дроновые войска

В Польше создадут дроновые войска - РИА Новости, 05.03.2024

В Польше создадут дроновые войска

Польша создает дроновые войска, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:07

2024-03-05T16:07

2024-03-05T16:07

в мире

польша

украина

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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша создает дроновые войска, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах. "Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные. Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади", - сообщил министр.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20230801/rossiya-1887629163.html

польша

украина

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