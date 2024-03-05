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В Польше создадут дроновые войска
В Польше создадут дроновые войска - РИА Новости, 05.03.2024
В Польше создадут дроновые войска
Польша создает дроновые войска, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:07
2024-03-05T16:07
2024-03-05T16:07
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польша
украина
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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша создает дроновые войска, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах. "Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные. Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади", - сообщил министр.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20230801/rossiya-1887629163.html
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в мире, польша, украина
В Польше создадут дроновые войска
Министр обороны Польши: в стране создадут дроновые войска
ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша создает дроновые войска, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«
"Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он отметил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах.
"Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные. Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади", - сообщил министр.
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