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В Польше создадут дроновые войска - РИА Новости, 05.03.2024
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16:07 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/bpla-1931249275.html
В Польше создадут дроновые войска
В Польше создадут дроновые войска - РИА Новости, 05.03.2024
В Польше создадут дроновые войска
Польша создает дроновые войска, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:07
2024-03-05T16:07
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша создает дроновые войска, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах. "Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные. Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади", - сообщил министр.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше создадут дроновые войска

Министр обороны Польши: в стране создадут дроновые войска

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольский военный
Польский военный - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польский военный. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша создает дроновые войска, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«
"Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он отметил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах.
"Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные. Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади", - сообщил министр.
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