https://ria.ru/20240305/borisov-1931265061.html

Борисов назвал самую точную навигационную систему

Борисов назвал самую точную навигационную систему - РИА Новости, 05.03.2024

Борисов назвал самую точную навигационную систему

Российская навигационная система ГЛОНАСС и американская GPS находятся примерно на одном уровне по точности, но их обогнала китайская Beidou, заявил гендиректор... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:51

2024-03-05T16:51

2024-03-05T16:51

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земля

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

роскосмос

gps

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар – РИА Новости. Российская навигационная система ГЛОНАСС и американская GPS находятся примерно на одном уровне по точности, но их обогнала китайская Beidou, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Все системы мировые совершенствуются. Совершенствуем эту систему и мы. Сегодня надо признать, что, пожалуй, лучшие характеристики, как ни странно, это у китайской системы Beidou, они уже достигли хороших точностных характеристик. А GPS и ГЛОНАСС примерно одного порядка. Мы немного уступаем, но работаем тоже над новой сигнатурой и новыми точностными характеристиками", - сказал Борисов на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, одним из способов создания более точного навигационного сигнала является комбинирование космических систем с сигналами вышек сотовой связи. Борисов напомнил, что космическая навигационная система ГЛОНАСС состоит из 24 постоянно действующих на орбите Земли спутников. Они покрывают Россию на 100% и почти полностью - всю планету. Кроме того, как рассказал глава госкорпорации, навигационные системы важны не только для решения гражданских задач, но и в военном деле. Сегодня, по его словам, наведение высокоточного оружия происходит в основном за счёт сигналов высокоточной навигации. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, земля, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), роскосмос, gps, всемирный фестиваль молодежи — 2024