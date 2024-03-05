https://ria.ru/20240305/bomba-1931119348.html

В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы"

В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы" - РИА Новости, 05.03.2024

В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы"

Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Берлина среди западных союзников, считает... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T01:30

2024-03-05T01:30

2024-03-05T05:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

сша

россия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Берлина среди западных союзников, считает обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.Журналист сравнил эффект от утечки со "сброшенной бомбой"."Для немецкого правительства, бундесвера и в целом репутации Германии как надежного союзника подобный провал — настоящая катастрофа", — отметил аналитик.По его мнению, опубликованный диалог выступает серьезным доказательством активного участия западных стран в конфликте на Украине. Из-за этого утечка может привести к серьезному недовольству Вашингтона и Лондона, которые предпочитают не афишировать присутствие своих специалистов в рядах ВСУ, добавил он.Кроме того, журналист опасается, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков. На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240304/germaniya-1930986909.html

https://ria.ru/20240304/taurus-1931114995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-05T01:30 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, сша, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост