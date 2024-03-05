В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы"
FAZ: утечка разговора немецких офицеров ударила по репутации ФРГ среди союзников
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Берлина среди западных союзников, считает обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.
Журналист сравнил эффект от утечки со "сброшенной бомбой".
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"Для немецкого правительства, бундесвера и в целом репутации Германии как надежного союзника подобный провал — настоящая катастрофа", — отметил аналитик.
По его мнению, опубликованный диалог выступает серьезным доказательством активного участия западных стран в конфликте на Украине. Из-за этого утечка может привести к серьезному недовольству Вашингтона и Лондона, которые предпочитают не афишировать присутствие своих специалистов в рядах ВСУ, добавил он.
Кроме того, журналист опасается, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.
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