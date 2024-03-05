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В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы" - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 05.03.2024 (обновлено: 05:03 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/bomba-1931119348.html
В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы"
В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы" - РИА Новости, 05.03.2024
В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы"
Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Берлина среди западных союзников, считает... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T01:30
2024-03-05T05:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сша
россия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Берлина среди западных союзников, считает обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.Журналист сравнил эффект от утечки со "сброшенной бомбой"."Для немецкого правительства, бундесвера и в целом репутации Германии как надежного союзника подобный провал — настоящая катастрофа", — отметил аналитик.По его мнению, опубликованный диалог выступает серьезным доказательством активного участия западных стран в конфликте на Украине. Из-за этого утечка может привести к серьезному недовольству Вашингтона и Лондона, которые предпочитают не афишировать присутствие своих специалистов в рядах ВСУ, добавил он.Кроме того, журналист опасается, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков. На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240304/germaniya-1930986909.html
https://ria.ru/20240304/taurus-1931114995.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, украина, германия, сша, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В Германии сообщили о катастрофе из-за российской "бомбы"

FAZ: утечка разговора немецких офицеров ударила по репутации ФРГ среди союзников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Берлина среди западных союзников, считает обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.
Журналист сравнил эффект от утечки со "сброшенной бомбой".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Немецкий офицер рассказал о последствиях публикации разговора о Крыме
Вчера, 12:42
«
"Для немецкого правительства, бундесвера и в целом репутации Германии как надежного союзника подобный провал — настоящая катастрофа", — отметил аналитик.
По его мнению, опубликованный диалог выступает серьезным доказательством активного участия западных стран в конфликте на Украине. Из-за этого утечка может привести к серьезному недовольству Вашингтона и Лондона, которые предпочитают не афишировать присутствие своих специалистов в рядах ВСУ, добавил он.
Кроме того, журналист опасается, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Бербок прокомментировала возможные поставки Taurus Украине
Вчера, 23:48
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСШАРоссияРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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