https://ria.ru/20240305/boi-1931194115.html

Рогов заявил о росте интенсивности боев в Работино

Рогов заявил о росте интенсивности боев в Работино - РИА Новости, 05.03.2024

Рогов заявил о росте интенсивности боев в Работино

Боевые действия в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились, возросла их интенсивность, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:02

2024-03-05T13:02

2024-03-05T13:45

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Боевые действия в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились, возросла их интенсивность, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "В селе Работино за последние сутки обострилась ситуация, идут боевые действия сверхвысокой интенсивности. Противник с колес бросает своих боевиков на убой, стягивая туда различные виды войск, а также перебрасывая танки, артиллерию, дроны и РСЗО", - сказал Рогов. По его словам, потери противника за последние сутки составили не менее 80 боевиков. "Две трети поселка находится в серой зоне. Наши ребята отбивают атаки противника. Идут взаимные штурмы и вылазки", - подчеркнул Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

запорожская область

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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф