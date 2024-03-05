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Рогов заявил о росте интенсивности боев в Работино - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 05.03.2024 (обновлено: 13:45 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/boi-1931194115.html
Рогов заявил о росте интенсивности боев в Работино
Рогов заявил о росте интенсивности боев в Работино - РИА Новости, 05.03.2024
Рогов заявил о росте интенсивности боев в Работино
Боевые действия в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились, возросла их интенсивность, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:02
2024-03-05T13:45
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Боевые действия в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились, возросла их интенсивность, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "В селе Работино за последние сутки обострилась ситуация, идут боевые действия сверхвысокой интенсивности. Противник с колес бросает своих боевиков на убой, стягивая туда различные виды войск, а также перебрасывая танки, артиллерию, дроны и РСЗО", - сказал Рогов. По его словам, потери противника за последние сутки составили не менее 80 боевиков. "Две трети поселка находится в серой зоне. Наши ребята отбивают атаки противника. Идут взаимные штурмы и вылазки", - подчеркнул Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил о росте интенсивности боев в Работино

Рогов: боевые действия в селе Работино за последние сутки обострились

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Боевые действия в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились, возросла их интенсивность, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"В селе Работино за последние сутки обострилась ситуация, идут боевые действия сверхвысокой интенсивности. Противник с колес бросает своих боевиков на убой, стягивая туда различные виды войск, а также перебрасывая танки, артиллерию, дроны и РСЗО", - сказал Рогов.
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По его словам, потери противника за последние сутки составили не менее 80 боевиков.
"Две трети поселка находится в серой зоне. Наши ребята отбивают атаки противника. Идут взаимные штурмы и вылазки", - подчеркнул Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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