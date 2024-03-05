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Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024
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23:32 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/bitcoin-1931340182.html
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T23:32
2024-03-05T23:32
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов. Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов - впервые с ноября 2021 года.
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экономика
Экономика
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов

Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип биткоина
Логотип биткоина - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип биткоина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов.
Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов - впервые с ноября 2021 года.
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