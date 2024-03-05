https://ria.ru/20240305/bitcoin-1931340182.html
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T23:32
2024-03-05T23:32
2024-03-05T23:32
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов. Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов - впервые с ноября 2021 года.
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экономика
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов
Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина снизилась до 62 тысяч долларов после обновления рекорда, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.22 мск стоит 62 598 долларов.
Ранее стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов - впервые с ноября 2021 года.
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту