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Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:25 05.03.2024 (обновлено: 20:36 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/bitcoin-1931294901.html
Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов
Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024
Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов
Курс биткоина достигла рекордной отметки 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:25
2024-03-05T20:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
биткойн
криптовалюта
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Курс биткоина достигла рекордной отметки 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На бирже Binance цена на эту криптовалюту по состоянию на 18:14 мск повышалась до 68 219 долларов — на 2,96 процента за сутки. Незадолго до этого показатель оказался на уровне 69 тысяч долларов — впервые с 10 ноября 2021 года.По информации портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 2,98 процента — увеличиваясь в цене до 68 296,89 доллара.Эта криптовалюта дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля ее стоимость увеличилась более чем на 32 процента.
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экономика, биткойн, криптовалюта
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Биткойн, Криптовалюта
Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов

Курс биткоина преодолел отметку $69 тысяч

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Курс биткоина достигла рекордной отметки 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На бирже Binance цена на эту криптовалюту по состоянию на 18:14 мск повышалась до 68 219 долларов — на 2,96 процента за сутки. Незадолго до этого показатель оказался на уровне 69 тысяч долларов — впервые с 10 ноября 2021 года.
По информации портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 2,98 процента — увеличиваясь в цене до 68 296,89 доллара.
Эта криптовалюта дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля ее стоимость увеличилась более чем на 32 процента.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаБиткойнКриптовалюта
 
 
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