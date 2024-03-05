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Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов
Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024
Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов
Курс биткоина достигла рекордной отметки 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:25
2024-03-05T18:25
2024-03-05T20:36
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Курс биткоина достигла рекордной отметки 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На бирже Binance цена на эту криптовалюту по состоянию на 18:14 мск повышалась до 68 219 долларов — на 2,96 процента за сутки. Незадолго до этого показатель оказался на уровне 69 тысяч долларов — впервые с 10 ноября 2021 года.По информации портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 2,98 процента — увеличиваясь в цене до 68 296,89 доллара.Эта криптовалюта дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля ее стоимость увеличилась более чем на 32 процента.
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экономика, биткойн, криптовалюта
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Биткойн, Криптовалюта
Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов
Курс биткоина преодолел отметку $69 тысяч
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Курс биткоина достигла рекордной отметки 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На бирже Binance цена на эту криптовалюту по состоянию на 18:14 мск повышалась до 68 219 долларов — на 2,96 процента за сутки. Незадолго до этого показатель оказался на уровне 69 тысяч долларов — впервые с 10 ноября 2021 года.
По информации портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 2,98 процента — увеличиваясь в цене до 68 296,89 доллара.
Эта криптовалюта дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля ее стоимость увеличилась более чем на 32 процента.
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту