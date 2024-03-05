https://ria.ru/20240305/bitcoin-1931294901.html

Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов

Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024

Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов

Курс биткоина достигла рекордной отметки 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:25

2024-03-05T18:25

2024-03-05T20:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

биткойн

криптовалюта

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Курс биткоина достигла рекордной отметки 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На бирже Binance цена на эту криптовалюту по состоянию на 18:14 мск повышалась до 68 219 долларов — на 2,96 процента за сутки. Незадолго до этого показатель оказался на уровне 69 тысяч долларов — впервые с 10 ноября 2021 года.По информации портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 2,98 процента — увеличиваясь в цене до 68 296,89 доллара.Эта криптовалюта дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля ее стоимость увеличилась более чем на 32 процента.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, биткойн, криптовалюта