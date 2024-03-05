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Цена на биткоин превысила превысила 68 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024
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02:44 05.03.2024 (обновлено: 03:02 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/bitcoin-1931122185.html
Цена на биткоин превысила превысила 68 тысяч долларов
Цена на биткоин превысила превысила 68 тысяч долларов - РИА Новости, 05.03.2024
Цена на биткоин превысила превысила 68 тысяч долларов
Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила $68 тыс впервые с 2021 года, свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T02:44
2024-03-05T03:02
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила $68 тыс впервые с 2021 года, свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance. Согласно графику на сайте биржи, по состоянию на 02.16 мск цена криптовалюты составляет 68,236 долларов. По данным графика, цена Bitcoin превышала 68 тысяч долларов 10 ноября 2021 года. Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен также 10 ноября 2021 года. Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 30%.
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экономика
Экономика
Цена на биткоин превысила превысила 68 тысяч долларов

Цена на биткоин превысила превысила 68 тысяч долларов впервые с 2021 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила $68 тыс впервые с 2021 года, свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.
Согласно графику на сайте биржи, по состоянию на 02.16 мск цена криптовалюты составляет 68,236 долларов. По данным графика, цена Bitcoin превышала 68 тысяч долларов 10 ноября 2021 года.
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Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен также 10 ноября 2021 года.
Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 30%.
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