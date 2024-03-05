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Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека - РИА Новости, 05.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:58 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/bikovich-1931227404.html
Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека
Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека - РИА Новости, 05.03.2024
Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека
Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, чтобы удивить зрителей. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:58
2024-03-05T14:58
культура
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
милош бикович
россия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, чтобы удивить зрителей. "Я точно могу сказать, что я хотел бы сыграть человека, которого люди бы удивились, почему я его играю, на которого я не похож", - сказал он журналистам на Всемирном фестивале молодежи. Он также отметил важность фестиваля. "Тут много элементов, так сказать, точек соприкосновения. И важен он тем, что он делает обмен, молодые люди - они создают новых друзей, они создают новые контакты, создают новую сеть", - сказал актер. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/vfm-1931202104.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), милош бикович, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Культура, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Милош Бикович, Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека

Актер Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМилош Бикович
Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Милош Бикович. Архивное фото
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, чтобы удивить зрителей.
"Я точно могу сказать, что я хотел бы сыграть человека, которого люди бы удивились, почему я его играю, на которого я не похож", - сказал он журналистам на Всемирном фестивале молодежи.
Макет Центра театральной истории на Всемирном фестивале молодежи. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
На Фестивале молодежи представили макет Центра театральной истории
Вчера, 13:28
Он также отметил важность фестиваля. "Тут много элементов, так сказать, точек соприкосновения. И важен он тем, что он делает обмен, молодые люди - они создают новых друзей, они создают новые контакты, создают новую сеть", - сказал актер.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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3 марта, 13:59
 
КультураФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Милош БиковичРоссияВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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