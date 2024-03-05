https://ria.ru/20240305/bikovich-1931227404.html
Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека
Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека - РИА Новости, 05.03.2024
Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека
Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, чтобы удивить зрителей. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:58
2024-03-05T14:58
2024-03-05T14:58
культура
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
милош бикович
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, чтобы удивить зрителей. "Я точно могу сказать, что я хотел бы сыграть человека, которого люди бы удивились, почему я его играю, на которого я не похож", - сказал он журналистам на Всемирном фестивале молодежи. Он также отметил важность фестиваля. "Тут много элементов, так сказать, точек соприкосновения. И важен он тем, что он делает обмен, молодые люди - они создают новых друзей, они создают новые контакты, создают новую сеть", - сказал актер. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/vfm-1931202104.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), милош бикович, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Культура, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Милош Бикович, Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека
Актер Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, чтобы удивить зрителей.
"Я точно могу сказать, что я хотел бы сыграть человека, которого люди бы удивились, почему я его играю, на которого я не похож", - сказал он журналистам на Всемирном фестивале молодежи.
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Он также отметил важность фестиваля. "Тут много элементов, так сказать, точек соприкосновения. И важен он тем, что он делает обмен, молодые люди - они создают новых друзей, они создают новые контакты, создают новую сеть", - сказал актер.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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