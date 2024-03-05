https://ria.ru/20240305/bikovich-1931227404.html

Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека

Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека - РИА Новости, 05.03.2024

Бикович заявил, что хотел бы сыграть непохожего на себя человека

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, чтобы удивить зрителей. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:58

2024-03-05T14:58

2024-03-05T14:58

культура

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

милош бикович

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, чтобы удивить зрителей. "Я точно могу сказать, что я хотел бы сыграть человека, которого люди бы удивились, почему я его играю, на которого я не похож", - сказал он журналистам на Всемирном фестивале молодежи. Он также отметил важность фестиваля. "Тут много элементов, так сказать, точек соприкосновения. И важен он тем, что он делает обмен, молодые люди - они создают новых друзей, они создают новые контакты, создают новую сеть", - сказал актер. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/vfm-1931202104.html

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), милош бикович, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество