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Безос впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей мира, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
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09:22 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/bezos-1931141549.html
Безос впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей мира, пишут СМИ
Безос впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей мира, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
Безос впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей мира, пишут СМИ
Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял первое место в списке богатейших людей планеты, сообщает... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:22
2024-03-05T09:22
экономика
илон маск
джефф безос
бернар арно
amazon
tesla motors
louis vuitton
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял первое место в списке богатейших людей планеты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Согласно данным рейтинга, состояние Безоса за сутки сократилось на 500 миллионов долларов, до 200 миллиардов. С начала года основатель Amazon разбогател на 23,4 миллиарда долларов. "Это первый раз с 2021 года, когда Безос, основатель Amazon, возглавляет рейтинг богатейших людей по версии Блумберга", — пишет агентство. Американский предприниматель Илон Маск опустился на вторую строчку, его состояние за сутки опустилось сразу на 17,6 миллиарда долларов. Как отмечает Блумберг, это связано с падением акций возглавляемой им Tesla в понедельник на 7% после выхода данных о снижении поставок компанией электромобилей в Китай до минимума с декабря 2022 года. С начала текущего года Маск потерял 31,3 миллиарда долларов. Агентство указывает, что разрыв в состоянии между Маском и Безосом, который на пике составлял 142 миллиарда долларов, постепенно сокращался, поскольку динамика стоимости акций Tesla и Amazon разнонаправлена. Акции производителя электромобилей подешевели на 50% с рекордных значений 2021 года, а бумаги онлайн-ритейлера, напротив, находятся вблизи исторического максимума. Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние за сутки снизилось на 1,84 миллиарда долларов, до 197 миллиардов. С начала текущего года оно выросло на 18,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231112/milliardery-1908897340.html
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экономика, илон маск, джефф безос, бернар арно, amazon, tesla motors, louis vuitton
Экономика, Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Amazon, Tesla motors, Louis Vuitton
Безос впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей мира, пишут СМИ

BBI: Безос впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей, потеснив Маска

© AP Photo / Ted S. WarrenДжефф Безос
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Ted S. Warren
Джефф Безос. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял первое место в списке богатейших людей планеты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Согласно данным рейтинга, состояние Безоса за сутки сократилось на 500 миллионов долларов, до 200 миллиардов. С начала года основатель Amazon разбогател на 23,4 миллиарда долларов.
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"Это первый раз с 2021 года, когда Безос, основатель Amazon, возглавляет рейтинг богатейших людей по версии Блумберга", — пишет агентство.
Американский предприниматель Илон Маск опустился на вторую строчку, его состояние за сутки опустилось сразу на 17,6 миллиарда долларов. Как отмечает Блумберг, это связано с падением акций возглавляемой им Tesla в понедельник на 7% после выхода данных о снижении поставок компанией электромобилей в Китай до минимума с декабря 2022 года. С начала текущего года Маск потерял 31,3 миллиарда долларов.
Агентство указывает, что разрыв в состоянии между Маском и Безосом, который на пике составлял 142 миллиарда долларов, постепенно сокращался, поскольку динамика стоимости акций Tesla и Amazon разнонаправлена. Акции производителя электромобилей подешевели на 50% с рекордных значений 2021 года, а бумаги онлайн-ритейлера, напротив, находятся вблизи исторического максимума.
Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние за сутки снизилось на 1,84 миллиарда долларов, до 197 миллиардов. С начала текущего года оно выросло на 18,3 миллиарда долларов.
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