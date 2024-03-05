https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931192891.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 05.03.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:56
2024-03-05T12:56
2024-03-05T14:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Пятого марта, около 12:30 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал, что украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Грайворонском округе, между селами Косилово и Ивановская Лисица."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — добавил глава региона.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Пятого марта, около 12:30 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал, что украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Грайворонском округе, между селами Косилово и Ивановская Лисица.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — добавил глава региона.
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