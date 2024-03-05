https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области - РИА Новости, 05.03.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области

Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Курской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:33

2024-03-05T10:33

2024-03-05T10:36

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Курской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."5 марта около 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф