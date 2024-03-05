https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области - РИА Новости, 05.03.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области
Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Курской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:33
2024-03-05T10:33
2024-03-05T10:36
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Курской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."5 марта около 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области