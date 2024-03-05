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Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества - РИА Новости, 05.03.2024
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11:58 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/berlin-1931173374.html
Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества
Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества - РИА Новости, 05.03.2024
Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества
Завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались во вторник без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами, сообщило... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:58
2024-03-05T11:58
в мире
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались во вторник без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами, сообщило издание Bild. "Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества", — пишет издание. Возгорание произошло на подстанции в Штайнфурте примерно в 4.50 по местному времени (6.50 мск). В настоящее время место поджога обследуют специалисты по взрывчатым веществам, поэтому до подачи электричество может пройти еще несколько часов. В свою очередь, издание RBB24 уточняет, что в столице Германии без электричества остались районы Вильгельмсхаген и Рансдорф. Информационное агентство DPA сообщило со ссылкой на представителя компании, что производство на автомобильном заводе Tesla недалеко от Берлина остановлено из-за отключения электричества, завод эвакуирован.На прошлой неделе около 100 экологических активистов обосновались в соседнем с заводом Tesla лесу, протестуя против деятельности предприятия.
https://ria.ru/20240303/ekoaktivisty-1930874531.html
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в мире, берлин (город), германия, tesla motors
В мире, Берлин (город), Германия, Tesla motors
Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества

Часть Берлина осталась без электричества из-за поджога подстанции экоактивистами

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZЛагерь экоактивистов к юго-востоку от Берлина, где они проводят протест против расширения завода Tesla
Лагерь экоактивистов к юго-востоку от Берлина, где они проводят протест против расширения завода Tesla - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ
Лагерь экоактивистов к юго-востоку от Берлина, где они проводят протест против расширения завода Tesla
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались во вторник без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами, сообщило издание Bild.
"Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества", — пишет издание.
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Возгорание произошло на подстанции в Штайнфурте примерно в 4.50 по местному времени (6.50 мск). В настоящее время место поджога обследуют специалисты по взрывчатым веществам, поэтому до подачи электричество может пройти еще несколько часов.
В свою очередь, издание RBB24 уточняет, что в столице Германии без электричества остались районы Вильгельмсхаген и Рансдорф.
Информационное агентство DPA сообщило со ссылкой на представителя компании, что производство на автомобильном заводе Tesla недалеко от Берлина остановлено из-за отключения электричества, завод эвакуирован.
На прошлой неделе около 100 экологических активистов обосновались в соседнем с заводом Tesla лесу, протестуя против деятельности предприятия.
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