https://ria.ru/20240305/berlin-1931173374.html
Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества
Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества - РИА Новости, 05.03.2024
Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества
Завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались во вторник без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами, сообщило... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:58
2024-03-05T11:58
2024-03-05T11:58
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались во вторник без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами, сообщило издание Bild. "Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества", — пишет издание. Возгорание произошло на подстанции в Штайнфурте примерно в 4.50 по местному времени (6.50 мск). В настоящее время место поджога обследуют специалисты по взрывчатым веществам, поэтому до подачи электричество может пройти еще несколько часов. В свою очередь, издание RBB24 уточняет, что в столице Германии без электричества остались районы Вильгельмсхаген и Рансдорф. Информационное агентство DPA сообщило со ссылкой на представителя компании, что производство на автомобильном заводе Tesla недалеко от Берлина остановлено из-за отключения электричества, завод эвакуирован.На прошлой неделе около 100 экологических активистов обосновались в соседнем с заводом Tesla лесу, протестуя против деятельности предприятия.
https://ria.ru/20240303/ekoaktivisty-1930874531.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, tesla motors
В мире, Берлин (город), Германия, Tesla motors
Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества
Часть Берлина осталась без электричества из-за поджога подстанции экоактивистами
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались во вторник без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами, сообщило издание Bild
.
"Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества", — пишет издание.
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Возгорание произошло на подстанции в Штайнфурте примерно в 4.50 по местному времени (6.50 мск). В настоящее время место поджога обследуют специалисты по взрывчатым веществам, поэтому до подачи электричество может пройти еще несколько часов.
В свою очередь, издание RBB24 уточняет, что в столице Германии
без электричества остались районы Вильгельмсхаген и Рансдорф.
Информационное агентство DPA сообщило со ссылкой на представителя компании, что производство на автомобильном заводе Tesla недалеко от Берлина остановлено из-за отключения электричества, завод эвакуирован.
На прошлой неделе около 100 экологических активистов обосновались в соседнем с заводом Tesla лесу, протестуя против деятельности предприятия.
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