https://ria.ru/20240305/berlin-1931173374.html

Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества

Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества - РИА Новости, 05.03.2024

Экоактивисты оставили часть Берлина без электричества

Завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались во вторник без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами, сообщило... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:58

2024-03-05T11:58

2024-03-05T11:58

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались во вторник без электричества из-за поджога подстанции, устроенного экологическими активистами, сообщило издание Bild. "Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества", — пишет издание. Возгорание произошло на подстанции в Штайнфурте примерно в 4.50 по местному времени (6.50 мск). В настоящее время место поджога обследуют специалисты по взрывчатым веществам, поэтому до подачи электричество может пройти еще несколько часов. В свою очередь, издание RBB24 уточняет, что в столице Германии без электричества остались районы Вильгельмсхаген и Рансдорф. Информационное агентство DPA сообщило со ссылкой на представителя компании, что производство на автомобильном заводе Tesla недалеко от Берлина остановлено из-за отключения электричества, завод эвакуирован.На прошлой неделе около 100 экологических активистов обосновались в соседнем с заводом Tesla лесу, протестуя против деятельности предприятия.

https://ria.ru/20240303/ekoaktivisty-1930874531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия, tesla motors