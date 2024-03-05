Россия призывает вернуть уволенных сотрудников БАПОР, заявил Небензя
Небензя: Россия призывает вернуть 12 уволенных сотрудников БАПОР
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 мар – РИА Новости. Россия призывает пересмотреть до выяснения всех обстоятельств решение об увольнении 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), с которыми расторгли контракты после того, как Израиль обвинил их в сотрудничестве с ХАМАС, сказал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Отмечаем, что эти сотрудники были немедленно уволены до проведения какого-либо расследования лишь на основании обвинений Израиля. Это беспрецедентная и ничем необоснованная мера. Призываем к пересмотру этого шага до выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказал Небензя.
"Подозрения – не основание для подобных радикальных дисциплинарных действий", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Небензи, обвинения в адрес 12 представителей агентства не могут и не должны использоваться для огульного очернения всей ооновской структуры. "А ее количество составляет 13 тысяч человек", - заявил он.
Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.