https://ria.ru/20240305/bapor-1931121415.html

Россия призывает вернуть уволенных сотрудников БАПОР, заявил Небензя

Россия призывает вернуть уволенных сотрудников БАПОР, заявил Небензя - РИА Новости, 05.03.2024

Россия призывает вернуть уволенных сотрудников БАПОР, заявил Небензя

Россия призывает пересмотреть до выяснения всех обстоятельств решение об увольнении 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T02:14

2024-03-05T02:14

2024-03-05T02:14

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ООН, 5 мар – РИА Новости. Россия призывает пересмотреть до выяснения всех обстоятельств решение об увольнении 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), с которыми расторгли контракты после того, как Израиль обвинил их в сотрудничестве с ХАМАС, сказал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Отмечаем, что эти сотрудники были немедленно уволены до проведения какого-либо расследования лишь на основании обвинений Израиля. Это беспрецедентная и ничем необоснованная мера. Призываем к пересмотру этого шага до выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказал Небензя. "Подозрения – не основание для подобных радикальных дисциплинарных действий", - подчеркнул он. Кроме того, по словам Небензи, обвинения в адрес 12 представителей агентства не могут и не должны использоваться для огульного очернения всей ооновской структуры. "А ее количество составляет 13 тысяч человек", - заявил он. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.

https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, оон, хамас, бапор, россия, василий небензя