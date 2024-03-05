https://ria.ru/20240305/azerbaydzhan-1931180307.html

В Баку предложили лишать гражданства за участие в боях на Украине

В Баку предложили лишать гражданства за участие в боях на Украине - РИА Новости, 05.03.2024

В Баку предложили лишать гражданства за участие в боях на Украине

Председатель комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж заявил, что гражданство азербайджанцев, воевавших на Украине, должно быть... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:16

2024-03-05T12:16

2024-03-05T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

азербайджан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938816_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_a54d51644bc58b3aa4c6167c155a0b2b.jpg

БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Председатель комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж заявил, что гражданство азербайджанцев, воевавших на Украине, должно быть аннулировано. "По официальным данным Службы госбезопасности Азербайджана, число наших граждан, отправившихся в Сирию, превысило 1000 человек. Такая же ситуация сложилась сейчас и в войне на Украине. Нам жаль, что по обе стороны стреляют друг в друга и азербайджанцы. Поэтому, как и азербайджанцев, воевавших в Сирии и Ираке, гражданство тех, кто воевал в окопах с обеих сторон на Украине, должно быть аннулировано", - предложил депутат на заседании парламента. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828830423.html

украина

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, азербайджан, россия