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В Баку предложили лишать гражданства за участие в боях на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/azerbaydzhan-1931180307.html
В Баку предложили лишать гражданства за участие в боях на Украине
В Баку предложили лишать гражданства за участие в боях на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
В Баку предложили лишать гражданства за участие в боях на Украине
Председатель комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж заявил, что гражданство азербайджанцев, воевавших на Украине, должно быть... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:16
2024-03-05T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
азербайджан
россия
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БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Председатель комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж заявил, что гражданство азербайджанцев, воевавших на Украине, должно быть аннулировано. "По официальным данным Службы госбезопасности Азербайджана, число наших граждан, отправившихся в Сирию, превысило 1000 человек. Такая же ситуация сложилась сейчас и в войне на Украине. Нам жаль, что по обе стороны стреляют друг в друга и азербайджанцы. Поэтому, как и азербайджанцев, воевавших в Сирии и Ираке, гражданство тех, кто воевал в окопах с обеих сторон на Украине, должно быть аннулировано", - предложил депутат на заседании парламента. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1828830423.html
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в мире, украина, азербайджан, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Азербайджан, Россия
В Баку предложили лишать гражданства за участие в боях на Украине

Азербайджанский депутат призвал лишать гражданства за участие в боях на Украине

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Председатель комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж заявил, что гражданство азербайджанцев, воевавших на Украине, должно быть аннулировано.
"По официальным данным Службы госбезопасности Азербайджана, число наших граждан, отправившихся в Сирию, превысило 1000 человек. Такая же ситуация сложилась сейчас и в войне на Украине. Нам жаль, что по обе стороны стреляют друг в друга и азербайджанцы. Поэтому, как и азербайджанцев, воевавших в Сирии и Ираке, гражданство тех, кто воевал в окопах с обеих сторон на Украине, должно быть аннулировано", - предложил депутат на заседании парламента.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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