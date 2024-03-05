https://ria.ru/20240305/avariya-1931326612.html

В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста

В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста - РИА Новости, 05.03.2024

В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста

Велосипедиста насмерть сбили в Великом Новгороде в ДТП с участием двух машин, сообщил начальник отдела ГИБДД по городу Алексей Кашников. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:12

2024-03-05T21:12

2024-03-05T23:16

происшествия

великий новгород

авто

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Велосипедиста насмерть сбили в Великом Новгороде в ДТП с участием двух машин, сообщил начальник отдела ГИБДД по городу Алексей Кашников.Он уточнил, что во вторник в районе 18.35 на Сырковском шоссе автомобиль "Chevrolet" сбил 66-летнего велосипедиста. Мужчина упал на дорогу и попал под колеса ехавшего автомобиля "Volkswagen"."В результате водитель велосипеда скончался на месте происшествия. На месте работает оперативная группа. Причины устанавливаются", - сообщил Кашников.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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происшествия, великий новгород, авто