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В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста
В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста - РИА Новости, 05.03.2024
В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста
Велосипедиста насмерть сбили в Великом Новгороде в ДТП с участием двух машин, сообщил начальник отдела ГИБДД по городу Алексей Кашников. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:12
2024-03-05T21:12
2024-03-05T23:16
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Велосипедиста насмерть сбили в Великом Новгороде в ДТП с участием двух машин, сообщил начальник отдела ГИБДД по городу Алексей Кашников.Он уточнил, что во вторник в районе 18.35 на Сырковском шоссе автомобиль "Chevrolet" сбил 66-летнего велосипедиста. Мужчина упал на дорогу и попал под колеса ехавшего автомобиля "Volkswagen"."В результате водитель велосипеда скончался на месте происшествия. На месте работает оперативная группа. Причины устанавливаются", - сообщил Кашников.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, великий новгород, авто
Происшествия, Великий Новгород, Авто
В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста
В ДТП с двумя машинами в Великом Новгороде погиб велосипедист
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Велосипедиста насмерть сбили в Великом Новгороде в ДТП с участием двух машин, сообщил начальник отдела ГИБДД по городу Алексей Кашников.
Он уточнил, что во вторник в районе 18.35 на Сырковском шоссе автомобиль "Chevrolet" сбил 66-летнего велосипедиста. Мужчина упал на дорогу и попал под колеса ехавшего автомобиля "Volkswagen".
"В результате водитель велосипеда скончался на месте происшествия. На месте работает оперативная группа. Причины устанавливаются", - сообщил Кашников.
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