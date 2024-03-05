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Путин заявил, что в сфере АПК многое изменилось

Путин заявил, что в сфере АПК многое изменилось - РИА Новости, 05.03.2024

Путин заявил, что в сфере АПК многое изменилось

В российском агропромышленном секторе за последние годы многое изменилось, зависимости в данной сфере практически не существует, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:41

2024-03-05T18:41

2024-03-05T19:55

владимир путин

общество

экономика

россия

ставропольский край

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. В российском агропромышленном секторе за последние годы многое изменилось, зависимости в данной сфере практически не существует, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, президент проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса."За предыдущие годы очень много изменилось в агропромышленном секторе. Чего греха таить, вы знаете, в 2000 году мы зависели почти по всем основным компонентам и направлениям по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует", - сказал президент на встрече.

https://ria.ru/20240305/putin-1931310739.html

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владимир путин, общество, экономика, россия, ставропольский край