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Путин заявил, что в сфере АПК многое изменилось
Путин заявил, что в сфере АПК многое изменилось - РИА Новости, 05.03.2024
Путин заявил, что в сфере АПК многое изменилось
В российском агропромышленном секторе за последние годы многое изменилось, зависимости в данной сфере практически не существует, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:41
2024-03-05T18:41
2024-03-05T19:55
владимир путин
общество
экономика
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ставропольский край
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. В российском агропромышленном секторе за последние годы многое изменилось, зависимости в данной сфере практически не существует, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, президент проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса."За предыдущие годы очень много изменилось в агропромышленном секторе. Чего греха таить, вы знаете, в 2000 году мы зависели почти по всем основным компонентам и направлениям по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует", - сказал президент на встрече.
https://ria.ru/20240305/putin-1931310739.html
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владимир путин, общество, экономика, россия, ставропольский край
Владимир Путин, Общество, Экономика, Россия, Ставропольский край
Путин заявил, что в сфере АПК многое изменилось
Путин: в АПК многое изменилось, зависимости в данной сфере практически нет