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Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае

Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае - РИА Новости, 05.03.2024

Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:40

2024-03-05T18:40

2024-03-05T18:40

ставрополь

владимир путин

воздушно-космические силы россии

политика

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости. Путин во вторник прилетел в Ставрополь, в ходе рабочей поездки глава государства посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщался с работниками предприятия. Кроме того, Путин в ходе поездки принял участие в открытии новых производственных объектов по ВКС.

https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ставрополь, владимир путин, воздушно-космические силы россии, политика