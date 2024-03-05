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Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае
Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае - РИА Новости, 05.03.2024
Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:40
2024-03-05T18:40
2024-03-05T18:40
ставрополь
владимир путин
воздушно-космические силы россии
политика
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости. Путин во вторник прилетел в Ставрополь, в ходе рабочей поездки глава государства посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщался с работниками предприятия. Кроме того, Путин в ходе поездки принял участие в открытии новых производственных объектов по ВКС.
https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, владимир путин, воздушно-космические силы россии, политика
Ставрополь, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Политика
Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае
Путин во время поездки в Ставрополь проводит встречу с представителями АПК