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Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае - РИА Новости, 05.03.2024
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Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае
Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае - РИА Новости, 05.03.2024
Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:40
2024-03-05T18:40
ставрополь
владимир путин
воздушно-космические силы россии
политика
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости. Путин во вторник прилетел в Ставрополь, в ходе рабочей поездки глава государства посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщался с работниками предприятия. Кроме того, Путин в ходе поездки принял участие в открытии новых производственных объектов по ВКС.
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ставрополь, владимир путин, воздушно-космические силы россии, политика
Ставрополь, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Политика
Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае

Путин во время поездки в Ставрополь проводит встречу с представителями АПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости.
Путин во вторник прилетел в Ставрополь, в ходе рабочей поездки глава государства посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщался с работниками предприятия.
Кроме того, Путин в ходе поездки принял участие в открытии новых производственных объектов по ВКС.
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