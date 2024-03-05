https://ria.ru/20240305/angara-1931271114.html

Борисов рассказал о подготовке первого запуска "Ангары" с Восточного

Борисов рассказал о подготовке первого запуска "Ангары" с Восточного - РИА Новости, 05.03.2024

Борисов рассказал о подготовке первого запуска "Ангары" с Восточного

Стартовая инфраструктура для ракет "Ангара" на космодроме Восточный готова практически полностью к первому пуску, однако у строителей пока нет всех документов,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:12

2024-03-05T17:12

2024-03-05T17:12

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

ангара (ракета)

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СИРИУС, 5 мар – РИА Новости. Стартовая инфраструктура для ракет "Ангара" на космодроме Восточный готова практически полностью к первому пуску, однако у строителей пока нет всех документов, чтобы сдать этот объект, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Поэтому мы, по всей видимости, в очередной раз на грабли будем наступать. Потому что не пускать "Ангару" нам нельзя, при такой готовности мы, наверное, всё-таки в первой декаде апреля осуществим запуск "Ангары", ну а потом будем с нашими строителями, как и во всей нашей практической жизни, добиваться устранения всех недостатков и предоставления нам всех необходимых документов", - сказал Борисов на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он рассказал, что все строители, с которыми он когда-либо взаимодействовал, изначально заявляли смету, которая к концу проекта вырастала в 3-4 раза, а само строительство растягивалось в два раза по сравнению с первоначальными планами. Тем не менее, на Восточном сейчас, по словам гендиректора "Роскосмоса", "это перешло в управляемый процесс", а готовность второй очереди космодрома, то есть стартовой инфраструктуры для ракет "Ангара", составляет практически 100%. В то же время документы, обосновывающие затраты строителей, готовы лишь на 40%, отметил Борисов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240111/kosmos-1920726628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, ангара (ракета)