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Макрон раскритиковал изъятие российских активов - РИА Новости, 05.03.2024
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17:05 05.03.2024 (обновлено: 17:24 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/aktivy-1931269894.html
Макрон раскритиковал изъятие российских активов
Макрон раскритиковал изъятие российских активов - РИА Новости, 05.03.2024
Макрон раскритиковал изъятие российских активов
Изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:05
2024-03-05T17:24
франция
в мире
украина
эммануэль макрон
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция идею использовать замороженные российские активы, даже частично, на финансирование Украины.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
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франция, в мире, украина, эммануэль макрон, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
Франция, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине
Макрон раскритиковал изъятие российских активов

Макрон: начало диалога об изъятии активов РФ ослабит Европу

© AP Photo / Gonzalo FuentesЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция идею использовать замороженные российские активы, даже частично, на финансирование Украины.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияВ миреУкраинаЭммануэль МакронЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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