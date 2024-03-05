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Макрон раскритиковал изъятие российских активов

Макрон раскритиковал изъятие российских активов - РИА Новости, 05.03.2024

Макрон раскритиковал изъятие российских активов

Изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:05

2024-03-05T17:05

2024-03-05T17:24

франция

в мире

украина

эммануэль макрон

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция идею использовать замороженные российские активы, даже частично, на финансирование Украины.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

франция

украина

европа

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франция, в мире, украина, эммануэль макрон, европа, евросоюз, санкции в отношении россии