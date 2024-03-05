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Макрон раскритиковал изъятие российских активов
Макрон раскритиковал изъятие российских активов - РИА Новости, 05.03.2024
Макрон раскритиковал изъятие российских активов
Изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:05
2024-03-05T17:05
2024-03-05T17:24
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эммануэль макрон
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евросоюз
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся. Когда мы защищаем верховенство права, мы должны идти до конца", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция идею использовать замороженные российские активы, даже частично, на финансирование Украины.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
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Франция, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине
Макрон раскритиковал изъятие российских активов
Макрон: начало диалога об изъятии активов РФ ослабит Европу