https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html

Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции

Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции - РИА Новости, 05.03.2024

Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции

Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:45

2024-03-05T17:45

2024-03-05T20:11

россия

экономика

владимир путин

ставрополь

турция

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК."Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, а по пшенице — первой в мире. Выручка составила 43,5 миллиарда долларов при реализации продукции на внешнем рынке, <...> одна из первых стран по производству мяса", — сказал он.По словам главы государства, таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда, "даже при царе-батюшке".При этом Путин отметил необходимость обеспечить рост производства томатов и некоторых других видов продукции, чтобы не просить поставлять их "друзей из Турции или из других стран". Тем не менее, подчеркнул российский лидер, за прошедшие годы в отечественном АПК очень многое изменилось. "Чего греха таить, в 2000 году мы зависели почти по всем основным компонентам и направлениям в обеспечении страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует", — указал он.Более того, российская сельхозпродукция поставляется примерно в 150 стран мира, несмотря на внешние сложности (санкции. — Прим. ред.)."У нас зерна экспортировали в прошлый сезон-2022/2023 где-то 53,5 миллиона тонн, а здесь будет — 2023-2024 (годы. — Прим. ред.) — до 65 миллионов тонн", — заявил Путин.Что касается попыток помешать России, то, по его словам, они есть и всегда будут на любых направлениях. Власти, со своей стороны, должны поддержать производителей, как делали это до сих пор.Так, раньше объем оказываемой им помощи составлял около 250 миллиардов рублей, а сейчас — 450, и планируется и дальше его наращивать, добавил глава государства.Во вторник президент прилетел в Ставрополь, где провел встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура". Он также принял участие по видео-конференц-связи в открытии новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.

https://ria.ru/20240305/chipsy-1931302380.html

https://ria.ru/20240305/eda-1931310210.html

https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, ставрополь, турция