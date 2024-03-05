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Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции - РИА Новости, 05.03.2024
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17:45 05.03.2024 (обновлено: 20:11 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html
Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции
Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции - РИА Новости, 05.03.2024
Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции
Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:45
2024-03-05T20:11
россия
экономика
владимир путин
ставрополь
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК."Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, а по пшенице — первой в мире. Выручка составила 43,5 миллиарда долларов при реализации продукции на внешнем рынке, &lt;...&gt; одна из первых стран по производству мяса", — сказал он.По словам главы государства, таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда, "даже при царе-батюшке".При этом Путин отметил необходимость обеспечить рост производства томатов и некоторых других видов продукции, чтобы не просить поставлять их "друзей из Турции или из других стран". Тем не менее, подчеркнул российский лидер, за прошедшие годы в отечественном АПК очень многое изменилось. "Чего греха таить, в 2000 году мы зависели почти по всем основным компонентам и направлениям в обеспечении страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует", — указал он.Более того, российская сельхозпродукция поставляется примерно в 150 стран мира, несмотря на внешние сложности (санкции. — Прим. ред.)."У нас зерна экспортировали в прошлый сезон-2022/2023 где-то 53,5 миллиона тонн, а здесь будет — 2023-2024 (годы. — Прим. ред.) — до 65 миллионов тонн", — заявил Путин.Что касается попыток помешать России, то, по его словам, они есть и всегда будут на любых направлениях. Власти, со своей стороны, должны поддержать производителей, как делали это до сих пор.Так, раньше объем оказываемой им помощи составлял около 250 миллиардов рублей, а сейчас — 450, и планируется и дальше его наращивать, добавил глава государства.Во вторник президент прилетел в Ставрополь, где провел встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура". Он также принял участие по видео-конференц-связи в открытии новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.
https://ria.ru/20240305/chipsy-1931302380.html
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россия, экономика, владимир путин, ставрополь, турция
Россия, Экономика, Владимир Путин, Ставрополь, Турция
Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции

Путин: Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар агропромышленного холдинга Эко-культура на территории регионального индустриального парка Солнечный в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками АПК.
"Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, а по пшенице — первой в мире. Выручка составила 43,5 миллиарда долларов при реализации продукции на внешнем рынке, <...> одна из первых стран по производству мяса", — сказал он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе. 5 марта 2024

Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе

Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе. 5 марта 2024

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе. 5 марта 2024

Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе

Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе. 5 марта 2024

© РИА Новости / POOL
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2 из 2

Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе. 5 марта 2024

© РИА Новости / POOL
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1 из 2

Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе. 5 марта 2024

© РИА Новости / POOL
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2 из 2
По словам главы государства, таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда, "даже при царе-батюшке".
При этом Путин отметил необходимость обеспечить рост производства томатов и некоторых других видов продукции, чтобы не просить поставлять их "друзей из Турции или из других стран".
Тем не менее, подчеркнул российский лидер, за прошедшие годы в отечественном АПК очень многое изменилось.
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"Чего греха таить, в 2000 году мы зависели почти по всем основным компонентам и направлениям в обеспечении страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует", — указал он.
Более того, российская сельхозпродукция поставляется примерно в 150 стран мира, несмотря на внешние сложности (санкции. — Прим. ред.).
"У нас зерна экспортировали в прошлый сезон-2022/2023 где-то 53,5 миллиона тонн, а здесь будет — 2023-2024 (годы. — Прим. ред.) — до 65 миллионов тонн", — заявил Путин.
Что касается попыток помешать России, то, по его словам, они есть и всегда будут на любых направлениях. Власти, со своей стороны, должны поддержать производителей, как делали это до сих пор.
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Так, раньше объем оказываемой им помощи составлял около 250 миллиардов рублей, а сейчас — 450, и планируется и дальше его наращивать, добавил глава государства.
Во вторник президент прилетел в Ставрополь, где провел встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура". Он также принял участие по видео-конференц-связи в открытии новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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