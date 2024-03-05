https://ria.ru/20240305/agronom-1931285448.html

Путин выступил против переименования профессии агронома

Путин выступил против переименования профессии агронома - РИА Новости, 05.03.2024

Путин выступил против переименования профессии агронома

Президент России Владимир Путин не считает, что профессия агронома нуждается в переименовании, так как это слово звучит солиднее, чем "дизайнер-растениевод", а... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:53

2024-03-05T17:53

2024-03-05T18:08

общество

россия

ставропольский край

владимир путин

навигатор абитуриента

кем стать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931265624_0:19:3054:1737_1920x0_80_0_0_97bae17b6c74d229ca479a53b2e66756.jpg

ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не считает, что профессия агронома нуждается в переименовании, так как это слово звучит солиднее, чем "дизайнер-растениевод", а специалисты-агрономы сегодня нарасхват. "Нет, это не внушает доверия - "дизайнер-растениевод", нужно, чтобы содержание было, а не внешний облик. Я не знаю, вам виднее, но мне кажется, "агроном" - звучит гордо", - сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга, комментируя предложение одного из участников о переименовании профессии "агроном" в "дизайнер-растениевод". Президент напомнил, что слово "агроном" имеет греческое происхождение и в нем заложен глубокий смысл. "Агроном" - солидно звучит, особенно если знать, что это значит, чем человек занимается, особенно в современных условиях, что такое современная пашня, что такое современная наука о сельском хозяйстве. Агрономы сегодня нарасхват в стране, огромный дефицит хороших специалистов. Это очень престижная работа, она требует и знаний, и опыта хорошего, и умения набирать эти знания снова и снова", - добавил президент. По его словам, понятие "агроном" сегодня это и селекция, и генетика. Путин отметил, что профессию нужно популяризировать, а вот в переименовании нет необходимости. Президент во вторник прилетел в Ставропольский край и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура".

https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html

https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ставропольский край, владимир путин, навигатор абитуриента, кем стать