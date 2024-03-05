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Путин выступил против переименования профессии агронома - РИА Новости, 05.03.2024
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17:53 05.03.2024 (обновлено: 18:08 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/agronom-1931285448.html
Путин выступил против переименования профессии агронома
Путин выступил против переименования профессии агронома - РИА Новости, 05.03.2024
Путин выступил против переименования профессии агронома
Президент России Владимир Путин не считает, что профессия агронома нуждается в переименовании, так как это слово звучит солиднее, чем "дизайнер-растениевод", а... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:53
2024-03-05T18:08
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не считает, что профессия агронома нуждается в переименовании, так как это слово звучит солиднее, чем "дизайнер-растениевод", а специалисты-агрономы сегодня нарасхват. "Нет, это не внушает доверия - "дизайнер-растениевод", нужно, чтобы содержание было, а не внешний облик. Я не знаю, вам виднее, но мне кажется, "агроном" - звучит гордо", - сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга, комментируя предложение одного из участников о переименовании профессии "агроном" в "дизайнер-растениевод". Президент напомнил, что слово "агроном" имеет греческое происхождение и в нем заложен глубокий смысл. "Агроном" - солидно звучит, особенно если знать, что это значит, чем человек занимается, особенно в современных условиях, что такое современная пашня, что такое современная наука о сельском хозяйстве. Агрономы сегодня нарасхват в стране, огромный дефицит хороших специалистов. Это очень престижная работа, она требует и знаний, и опыта хорошего, и умения набирать эти знания снова и снова", - добавил президент. По его словам, понятие "агроном" сегодня это и селекция, и генетика. Путин отметил, что профессию нужно популяризировать, а вот в переименовании нет необходимости. Президент во вторник прилетел в Ставропольский край и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура".
https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html
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общество, россия, ставропольский край, владимир путин, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Навигатор абитуриента, Кем стать
Путин выступил против переименования профессии агронома

Путин: слово агроном звучит солиднее, чем дизайнер-растениевод

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории Регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар агропромышленного холдинга Эко-культура на территории Регионального индустриального парка Солнечный в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" на территории Регионального индустриального парка "Солнечный" в Ставрополе
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не считает, что профессия агронома нуждается в переименовании, так как это слово звучит солиднее, чем "дизайнер-растениевод", а специалисты-агрономы сегодня нарасхват.
"Нет, это не внушает доверия - "дизайнер-растениевод", нужно, чтобы содержание было, а не внешний облик. Я не знаю, вам виднее, но мне кажется, "агроном" - звучит гордо", - сказал Путин на встрече с работниками агрохолдинга, комментируя предложение одного из участников о переименовании профессии "агроном" в "дизайнер-растениевод".
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Президент напомнил, что слово "агроном" имеет греческое происхождение и в нем заложен глубокий смысл. "Агроном" - солидно звучит, особенно если знать, что это значит, чем человек занимается, особенно в современных условиях, что такое современная пашня, что такое современная наука о сельском хозяйстве. Агрономы сегодня нарасхват в стране, огромный дефицит хороших специалистов. Это очень престижная работа, она требует и знаний, и опыта хорошего, и умения набирать эти знания снова и снова", - добавил президент.
По его словам, понятие "агроном" сегодня это и селекция, и генетика. Путин отметил, что профессию нужно популяризировать, а вот в переименовании нет необходимости.
Президент во вторник прилетел в Ставропольский край и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура".
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