https://ria.ru/20240305/aeroport-1931236602.html

Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году

Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году - РИА Новости, 05.03.2024

Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году

Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам первого заседания штаба по развитию... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:50

2024-03-05T15:50

2024-03-05T15:50

кемеровская область

сергей цивилев

владимир путин

курорт

аэропорт

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КЕМЕРОВО, 5 мар – РИА Новости. Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам первого заседания штаба по развитию экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория". Губернатор Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по развитию особой экономической зоны туристской-рекреационного типа "Горная Шория", на котором обозначили сроки завершения строительства аэропортового комплекса в пгт Шерегеш. "В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал Кузбасс одним из туристических центров страны. Основное направление нашего региона — горнолыжный туризм. Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира, наша задача — войти в первую пятерку. В этом году мы утвердили стратегию развития Шерегеша до 2035 года, запланировали привлечение инвестиций 172 миллиарда рублей и создание не менее 11 тысяч новых рабочих мест. В 2023 году подали заявку на создание особой экономической зоны "Горная Шория", основой которой станет реализация инвестиционных проектов в Шерегеше", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что площадь особой экономической зоны "Горная Шория" составит почти 1,5 тысячи гектар. Проект предполагает комплексное развитие территории в секторе В, гостинично-делового комплекса в секторе Е, горнолыжного комплекса "Новый Шерегеш" в секторе D. Общая сумма инвестиций составит 41,5 миллиарда рублей. В течение 10 лет будет создано 4 тысячи новых рабочих мест. Инвесторами станут ХП "Корпорация развития курортной зоны Шерегеш", ООО "Космос Отель Шерегеш", ООО "Русбилд" и другие компании. "Одним из прорывных проектов станет строительство аэропортового комплекса. В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги. Ввод аэропорта запланирован на 2027 год", – говорится в сообщении. В ближайшие годы пройдет реновация старых районов поселка Шерегеш, обновление жилищного фонда, будет построено жилье для персонала туристических объектов. Также участники встречи обсудили развитие инфраструктуры на территории Шерегеша. "Все вопросы по газификации, электро- и водоснабжению необходимо решать оперативно. Особо обратить внимание на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом. Важно учитывать планы инвесторов по реализации проектов", — подчеркнул Сергей Цивилев. Губернатор поручил обратить особое внимание на работу курортной полиции и службы спасения, обеспечить территорию единой системой видеонаблюдения. Сегодня в СТК "Шерегеш" действует 60 километров лыжных трасс, 93 гостиницы, 77 кафе и ресторанов, 20 канатных дорог, 50 зон СПА, 30 пунктов проката, 21 инструкторская школа.

https://ria.ru/20240226/tsivilev-1929532948.html

https://ria.ru/20240220/soglashenie-1928517496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, курорт, аэропорт