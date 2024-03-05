Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/aeroport-1931236602.html
Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году
Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году - РИА Новости, 05.03.2024
Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году
Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам первого заседания штаба по развитию... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:50
2024-03-05T15:50
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
курорт
аэропорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931237970_0:71:1000:634_1920x0_80_0_0_87283896c4b7f91e7b3da4a75d2558cc.jpg
КЕМЕРОВО, 5 мар – РИА Новости. Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам первого заседания штаба по развитию экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория". Губернатор Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по развитию особой экономической зоны туристской-рекреационного типа "Горная Шория", на котором обозначили сроки завершения строительства аэропортового комплекса в пгт Шерегеш. "В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал Кузбасс одним из туристических центров страны. Основное направление нашего региона — горнолыжный туризм. Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира, наша задача — войти в первую пятерку. В этом году мы утвердили стратегию развития Шерегеша до 2035 года, запланировали привлечение инвестиций 172 миллиарда рублей и создание не менее 11 тысяч новых рабочих мест. В 2023 году подали заявку на создание особой экономической зоны "Горная Шория", основой которой станет реализация инвестиционных проектов в Шерегеше", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что площадь особой экономической зоны "Горная Шория" составит почти 1,5 тысячи гектар. Проект предполагает комплексное развитие территории в секторе В, гостинично-делового комплекса в секторе Е, горнолыжного комплекса "Новый Шерегеш" в секторе D. Общая сумма инвестиций составит 41,5 миллиарда рублей. В течение 10 лет будет создано 4 тысячи новых рабочих мест. Инвесторами станут ХП "Корпорация развития курортной зоны Шерегеш", ООО "Космос Отель Шерегеш", ООО "Русбилд" и другие компании. "Одним из прорывных проектов станет строительство аэропортового комплекса. В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги. Ввод аэропорта запланирован на 2027 год", – говорится в сообщении. В ближайшие годы пройдет реновация старых районов поселка Шерегеш, обновление жилищного фонда, будет построено жилье для персонала туристических объектов. Также участники встречи обсудили развитие инфраструктуры на территории Шерегеша. "Все вопросы по газификации, электро- и водоснабжению необходимо решать оперативно. Особо обратить внимание на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом. Важно учитывать планы инвесторов по реализации проектов", — подчеркнул Сергей Цивилев. Губернатор поручил обратить особое внимание на работу курортной полиции и службы спасения, обеспечить территорию единой системой видеонаблюдения. Сегодня в СТК "Шерегеш" действует 60 километров лыжных трасс, 93 гостиницы, 77 кафе и ресторанов, 20 канатных дорог, 50 зон СПА, 30 пунктов проката, 21 инструкторская школа.
https://ria.ru/20240226/tsivilev-1929532948.html
https://ria.ru/20240220/soglashenie-1928517496.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931237970_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_1dadad264ff85064dfbad97700a69f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, курорт, аэропорт
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Курорт, Аэропорт

Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году

© Фото : пресс-служба администрации правительства КузбассаЗаседание штаба по развитию экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория"
Заседание штаба по развитию экономической зоны туристско-рекреационного типа Горная Шория - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Заседание штаба по развитию экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 мар – РИА Новости. Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам первого заседания штаба по развитию экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория".
Губернатор Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по развитию особой экономической зоны туристской-рекреационного типа "Горная Шория", на котором обозначили сроки завершения строительства аэропортового комплекса в пгт Шерегеш.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий
26 февраля, 13:18
"В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал Кузбасс одним из туристических центров страны. Основное направление нашего региона — горнолыжный туризм. Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира, наша задача — войти в первую пятерку. В этом году мы утвердили стратегию развития Шерегеша до 2035 года, запланировали привлечение инвестиций 172 миллиарда рублей и создание не менее 11 тысяч новых рабочих мест. В 2023 году подали заявку на создание особой экономической зоны "Горная Шория", основой которой станет реализация инвестиционных проектов в Шерегеше", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
Уточняется, что площадь особой экономической зоны "Горная Шория" составит почти 1,5 тысячи гектар. Проект предполагает комплексное развитие территории в секторе В, гостинично-делового комплекса в секторе Е, горнолыжного комплекса "Новый Шерегеш" в секторе D. Общая сумма инвестиций составит 41,5 миллиарда рублей. В течение 10 лет будет создано 4 тысячи новых рабочих мест. Инвесторами станут ХП "Корпорация развития курортной зоны Шерегеш", ООО "Космос Отель Шерегеш", ООО "Русбилд" и другие компании.
"Одним из прорывных проектов станет строительство аэропортового комплекса. В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги. Ввод аэропорта запланирован на 2027 год", – говорится в сообщении.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и глава ДНР Денис Пушилин во время подписания соглашения между Кузбассом и ДНР о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
20 февраля, 16:41
В ближайшие годы пройдет реновация старых районов поселка Шерегеш, обновление жилищного фонда, будет построено жилье для персонала туристических объектов. Также участники встречи обсудили развитие инфраструктуры на территории Шерегеша.
"Все вопросы по газификации, электро- и водоснабжению необходимо решать оперативно. Особо обратить внимание на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом. Важно учитывать планы инвесторов по реализации проектов", — подчеркнул Сергей Цивилев.
Губернатор поручил обратить особое внимание на работу курортной полиции и службы спасения, обеспечить территорию единой системой видеонаблюдения.
Сегодня в СТК "Шерегеш" действует 60 километров лыжных трасс, 93 гостиницы, 77 кафе и ресторанов, 20 канатных дорог, 50 зон СПА, 30 пунктов проката, 21 инструкторская школа.
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевВладимир ПутинКурортАэропорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала