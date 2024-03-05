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Российский военный, подбивший Abrams, рассказал о его слабом месте - РИА Новости, 05.03.2024
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10:15 05.03.2024 (обновлено: 15:10 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/abrams-1931148611.html
Российский военный, подбивший Abrams, рассказал о его слабом месте
Российский военный, подбивший Abrams, рассказал о его слабом месте - РИА Новости, 05.03.2024
Российский военный, подбивший Abrams, рассказал о его слабом месте
Оператор российского FPV-дрона "Упырь" с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил танк Abrams. Его историю опубликовало Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:15
2024-03-05T15:10
технологии
авдеевка
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Оператор российского FPV-дрона "Упырь" с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил танк Abrams. Его историю опубликовало Министерство обороны в Telegram-канале."Обнаружил танк, убедился, что это именно "Абрамс". Дали команду "К бою", сразу подняли "птицу", вылетели, сделали немного объективный контроль, убедились, что это танк "Абрамс". Первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, сразу же остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели немножко повыше задней части, под башню также, и все — произошел подрыв боекомплекта", — поделился солдат.Он отметил, что танк ехал очень медленно и по открытой местности."Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно", — заключил боец.Российские подразделения активно используют FPV-дроны, несущие кумулятивную гранату ПГ-7ВЛ к гранатомету РПГ-7, который стоит на вооружении с 1960-х годов. Такие беспилотники неофициально называют "дронами с морковкой".Военные с позывными Коловрат и Рассвет подбили американский танк Abrams под Авдеевкой 3 марта. Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц украинской техники, в том числе подбил и второй такой танк.США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
https://ria.ru/20240302/abrams-1930628880.html
https://ria.ru/20240226/peskov-1929633322.html
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технологии, авдеевка, сша, вооруженные силы украины
Технологии, Авдеевка, США, Вооруженные силы Украины
Российский военный, подбивший Abrams, рассказал о его слабом месте

Боец Рассвет рассказал, что подбил танк Abrams ударом дрона под башню

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, уничтожившие танк Abrams на Авдеевском направлении специальной военной операции
Бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, уничтожившие танк Abrams на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, уничтожившие танк Abrams на Авдеевском направлении специальной военной операции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Оператор российского FPV-дрона "Упырь" с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил танк Abrams. Его историю опубликовало Министерство обороны в Telegram-канале.
"Обнаружил танк, убедился, что это именно "Абрамс". Дали команду "К бою", сразу подняли "птицу", вылетели, сделали немного объективный контроль, убедились, что это танк "Абрамс". Первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, сразу же остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели немножко повыше задней части, под башню также, и все — произошел подрыв боекомплекта", — поделился солдат.
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Он отметил, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.
"Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно", — заключил боец.
Российские подразделения активно используют FPV-дроны, несущие кумулятивную гранату ПГ-7ВЛ к гранатомету РПГ-7, который стоит на вооружении с 1960-х годов. Такие беспилотники неофициально называют "дронами с морковкой".
Военные с позывными Коловрат и Рассвет подбили американский танк Abrams под Авдеевкой 3 марта. Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц украинской техники, в том числе подбил и второй такой танк.
США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
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