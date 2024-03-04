https://ria.ru/20240304/zimbabve-1930912076.html
В Зимбабве начал работу центр изучения русского языка
В Зимбабве начал работу центр изучения русского языка - РИА Новости, 04.03.2024
В Зимбабве начал работу центр изучения русского языка
Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве уже работает, африканские студенты, которые хотят учиться в России, изучают там язык, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:25
2024-03-04T06:25
2024-03-04T06:25
владимир путин
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россия
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве уже работает, африканские студенты, которые хотят учиться в России, изучают там язык, заявил РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий африканской страны Амон Мурвира. "Уже работает. Все процессы идут. Результаты хорошие. Много студентов, которые учились в России или хотят тут учиться. Так что наши планы заключаются в том, чтобы абитуриенты уже знали русский язык до приезда в РФ", - сказал Мурвира на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что интерес к русскому языку в Зимбабве продолжает расти. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930792428.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, зимбабве, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Владимир Путин, Зимбабве, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
В Зимбабве начал работу центр изучения русского языка
Министр образования Зимбабве рассказал о работе центра изучения русского языка
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве уже работает, африканские студенты, которые хотят учиться в России, изучают там язык, заявил РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий африканской страны Амон Мурвира.
"Уже работает. Все процессы идут. Результаты хорошие. Много студентов, которые учились в России или хотят тут учиться. Так что наши планы заключаются в том, чтобы абитуриенты уже знали русский язык до приезда в РФ", - сказал Мурвира на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
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Он добавил, что интерес к русскому языку в Зимбабве продолжает расти.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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