https://ria.ru/20240304/zimbabve-1930912076.html

В Зимбабве начал работу центр изучения русского языка

В Зимбабве начал работу центр изучения русского языка - РИА Новости, 04.03.2024

В Зимбабве начал работу центр изучения русского языка

Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве уже работает, африканские студенты, которые хотят учиться в России, изучают там язык, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T06:25

2024-03-04T06:25

2024-03-04T06:25

владимир путин

зимбабве

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве уже работает, африканские студенты, которые хотят учиться в России, изучают там язык, заявил РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий африканской страны Амон Мурвира. "Уже работает. Все процессы идут. Результаты хорошие. Много студентов, которые учились в России или хотят тут учиться. Так что наши планы заключаются в том, чтобы абитуриенты уже знали русский язык до приезда в РФ", - сказал Мурвира на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что интерес к русскому языку в Зимбабве продолжает расти. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930792428.html

https://ria.ru/20231102/afrika-1907014076.html

зимбабве

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, зимбабве, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)