https://ria.ru/20240304/zhkkh-1931009407.html

Почти два млрд рублей направят на модернизацию ЖКХ в Липецкой области

Почти два млрд рублей направят на модернизацию ЖКХ в Липецкой области - РИА Новости, 04.03.2024

Почти два млрд рублей направят на модернизацию ЖКХ в Липецкой области

На модернизацию инфраструктурных объектов ЖКХ в 2024 году власти Липецкой области намерены направить почти 2 миллиарда рублей, в результате чего качество... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:52

2024-03-04T13:52

2024-03-04T13:52

липецкая область

липецкая область

липецк

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игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 4 мар - РИА Новости. На модернизацию инфраструктурных объектов ЖКХ в 2024 году власти Липецкой области намерены направить почти 2 миллиарда рублей, в результате чего качество коммунальных услуг улучшится почти у 20 тысяч жителей региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что всего ремонту подлежат более 90 объектов, в этом году планируется отремонтировать около 40, большинство из которых - сети водоснабжения и водоотведения. В частности, более 310 миллионов рублей из областного бюджета планируется направить на монтаж новой сети водоснабжения в 13 муниципалитетах Липецкой области. Общая протяженность нового водопровода составит 44 километра. Дополнительно для улучшения качества водоснабжения в селах области коммунальщики пробурят 17 скважин. В рамках федерального проекта "Чистая вода" через несколько месяцев планируется завершить работы в прилегающем к Липецку поселке Сырский Рудник. За два года в реализацию проекта будет вложено около 350 миллионов рублей. Благодаря обновленным сетям качество водоснабжения улучшится более чем у восьми тысяч жителей. Артамонов также отметил, что за счет специальных казначейских кредитов в размере 960 миллионов рублей будут реконструированы сети водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения в одном из старейших жилых комплексов областного центра - микрорайоне Липецкого тракторного завода. Там вместе с восстановлением предприятия будет реализован проект комплексного развития территории. Еще 320 миллионов рублей благодаря специальным казначейским кредитам будет направлено на реконструкцию очистных сооружений еще в нескольких муниципалитетах. Работы недавно стартовали в городе Данков, Грязи и поселке совхоза Агроном Лебедянского района. "Ежегодно мы обновляем коммунальные сети в муниципалитетах. Регион участвует в ряде федеральных проектов, выделяет региональные средства на модернизацию инженерной инфраструктуры. Все это позволяет нам последовательно менять изношенные коммуникации", – сказал Артамонов. Он добавил, что также в регионе собираются обновить сети регионального теплоснабжения и котельные с применением энергосберегающего оборудования и технологий.

https://ria.ru/20240229/predlozheniya-1930319041.html

https://ria.ru/20240228/ploschadki-1930042748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкая область, липецк, данков, игорь артамонов, жкх