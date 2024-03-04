Рейтинг@Mail.ru
В ЕК прокомментировали возможную блокировку поставок российского зерна - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/zerno-1931054208.html
В ЕК прокомментировали возможную блокировку поставок российского зерна
В ЕК прокомментировали возможную блокировку поставок российского зерна - РИА Новости, 04.03.2024
В ЕК прокомментировали возможную блокировку поставок российского зерна
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокирования поставок... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:32
2024-03-04T16:32
россия
эрик мамер
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокирования поставок зерна из России, заявил, что Евросоюз не намерен принимать какие-либо меры, которые поставят под угрозу продовольственную безопасность. "Мы всегда заявляли, что мы не будем делать ничего, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке. Потому что обеспечение продолжительного доступа к зерну и другому продовольствию для наших партнеров и остальной части мира является абсолютным приоритетом. Поэтому позвольте напомнить вам, что Евросоюз не вводил никаких санкций или ограничений на импорт российского продовольствия… Я больше ничего не могу сказать по этому поводу", - заявил он в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте ЕК.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эрик мамер, еврокомиссия, в мире
Россия, Эрик Мамер, Еврокомиссия, В мире
В ЕК прокомментировали возможную блокировку поставок российского зерна

Мамер: ЕС не будет блокировать поставки зерна РФ из-за угрозы продбезопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокирования поставок зерна из России, заявил, что Евросоюз не намерен принимать какие-либо меры, которые поставят под угрозу продовольственную безопасность.
"Мы всегда заявляли, что мы не будем делать ничего, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке. Потому что обеспечение продолжительного доступа к зерну и другому продовольствию для наших партнеров и остальной части мира является абсолютным приоритетом. Поэтому позвольте напомнить вам, что Евросоюз не вводил никаких санкций или ограничений на импорт российского продовольствия… Я больше ничего не могу сказать по этому поводу", - заявил он в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте ЕК.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
17 февраля, 08:00
 
РоссияЭрик МамерЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала