https://ria.ru/20240304/zerno-1931054208.html

В ЕК прокомментировали возможную блокировку поставок российского зерна

В ЕК прокомментировали возможную блокировку поставок российского зерна - РИА Новости, 04.03.2024

В ЕК прокомментировали возможную блокировку поставок российского зерна

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокирования поставок... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:32

2024-03-04T16:32

2024-03-04T16:32

россия

эрик мамер

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокирования поставок зерна из России, заявил, что Евросоюз не намерен принимать какие-либо меры, которые поставят под угрозу продовольственную безопасность. "Мы всегда заявляли, что мы не будем делать ничего, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке. Потому что обеспечение продолжительного доступа к зерну и другому продовольствию для наших партнеров и остальной части мира является абсолютным приоритетом. Поэтому позвольте напомнить вам, что Евросоюз не вводил никаких санкций или ограничений на импорт российского продовольствия… Я больше ничего не могу сказать по этому поводу", - заявил он в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте ЕК.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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россия, эрик мамер, еврокомиссия, в мире