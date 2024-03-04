https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
Пора платить. Что Европа уготовила Украине - РИА Новости, 04.03.2024
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
ЕС призывает Украину прекратить поставки зерна. Из-за избытка дешевого товара фермерские протесты не утихают несколько месяцев. Отмены привилегий хотят и в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:00
2024-03-04T08:00
2024-03-04T15:32
украина
европа
польша
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
украинское зерно
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929804948_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1ae33780ffea7f20bc5c5c3ee823489.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС призывает Украину прекратить поставки зерна. Из-за избытка дешевого товара фермерские протесты не утихают несколько месяцев. Отмены привилегий хотят и в правящих кругах. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский просит Киев войти в положение местных аграриев и перенаправить экспорт в третьи страны. Зеленский называет это недобрососедским поведением и требует компенсации ущерба. Как развивается ситуация — в материале РИА Новости.Европейская солидарностьМорские пути всегда были основным маршрутом экспорта украинских товаров. Однако теперь пользоваться ими небезопасно и путь через Европу стал безальтернативным. Украина лишилась существенной статьи дохода от продажи сельхозкультур.Помимо сухопутного коридора через Польшу, Киев использует портовую инфраструктуру Румынии. "Оттуда глубокой водой выходит на емкие африканские рынки: Алжир и Тунис, например. За прошлый год через эти страны экспортировали 11 миллионов тонн, однако часть из них осела в Европе", — отмечает председатель комитета по сельскому хозяйству "Опоры России" Сергей Соколов.Аналитики объясняют, что теневая экономика есть и в "цивилизованных" странах. Трейдеры воспользовались шансом заработать и продали зерно в ЕС. Тем более что Европа, желая проявить солидарность, в мае 2022-го отменила для Украины ввозные пошлины.Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает общий экспорт пшеницы и кукурузы за 2023-й в шесть и шесть с половиной миллионов тонн соответственно. Продали также порядка 900 тысяч тонн ячменя и столько же — ржи. Кроме того, Киев поставлял подсолнечное и рапсовое масло.Соколов отмечает, что продукт оказался дешевле локального на 15-20% и попал на внутренний рынок Восточной Европы в том числе по серым наличным схемам. Конечно, местные фермеры не могли конкурировать с такой ценой — прежде всего из-за подорожавшей энергетики и удобрений. К тому же европейские стандарты отличаются от украинских — их соблюдение требует значительно больших затрат и отражается на себестоимости. Просадка цен больно ударила по аграрному хозяйству ЕС.Голодные бунтыБольше всего пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Государства потребовали прекратить экспорт украинских товаров и попросили ЕК урегулировать ситуацию. На несколько месяцев перевозки остановили, но позже возобновили. Однако Братислава, Будапешт и Варшава в одностороннем порядке отказались снимать ограничения. Украина же подала жалобу в ВТО.Тем не менее фермерские восстания не прекращаются. Польские аграрии держат пограничные пункты с Украиной перекрытыми и всячески обороняются от перевозчиков из соседней страны. Так, на КПП "Рава-Русская — Гребенное" активисты разбросали по трассам гвозди, несколько раз высыпали ввезенное зерно из грузовиков и вагонов. На станции Котомеж в Куявско-Поморском воеводстве 25 февраля из восьми полувагонов высыпали 160 тонн кукурузы. Власти не выдвинули обвинений протестующим. Киев же заявил, что зерно предназначалось для транзита в Марокко, и потребовал компенсации убытков. Два дня спустя по Варшаве прошло около 30 тысяч человек. К аграриям присоединились шахтеры, автоперевозчики и граждане других профессий. А с 1 марта фермеры заблокировали и границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель"."Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", — объяснил координатор протеста фермер Кароль Печиньский.Каждый сам за себяПроблема приобретает серьезный масштаб. Производители продовольствия по всей Европе устраивают забастовки, и власти вынуждены прислушиваться к людям. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину направить зерно в третьи страны. По его словам, за 2022-2023 годы аграрный сектор Европы потерял 19 миллиардов евро от либерализации торговли с Украиной. Его поддержал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он подчеркнул, что необходимо изменить подход к сотрудничеству с Украиной, и заявил, что ответственность за ситуацию лежит на ЕК.Киев, в свою очередь, пытается договориться с соседями. Правительственная делегация попросила Варшаву о переговорах и прибыла на границу, однако польская сторона проигнорировала запрос и не явилась на встречу.Украина очень болезненно воспринимает любые попытки ограничить экспорт, ведь это одна из немногих статей пополнения госбюджета, объясняет Соколов. "Помимо кукурузы, они продают пшеницу, ячмень, подсолнечный шрот и сою. Киев уже потерял несколько сотен миллионов долларов, к тому же утраченные регионы производили порядка пяти миллионов тонн пшеницы, сейчас это российский потенциал", — отмечает эксперт.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что последние полгода государство живет в условиях блокады и это сильно отражается на способности защищаться. Президент Польши Анджей Дуда высказался так: "О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? На мой взгляд, они правы".Соколов полагает, что до конца сельскохозяйственного года полный запрет на ввоз украинского зерна вряд ли возможен — в основном из-за политического контекста. Однако к моменту наступления электоральных циклов ситуация будет обостряться и возможно принятие жестких назревших решений. Пока же наиболее вероятно введение квот.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
украина
европа
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929804948_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_df5529e1a2cc38501374c01b9137b880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, польша, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), украинское зерно
Украина, Европа, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), украинское зерно
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
Президент Польши поддержал протестующих на границе с Украиной фермеров
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС призывает Украину прекратить поставки зерна. Из-за избытка дешевого товара фермерские протесты не утихают несколько месяцев. Отмены привилегий хотят и в правящих кругах. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский просит Киев войти в положение местных аграриев и перенаправить экспорт в третьи страны. Зеленский называет это недобрососедским поведением и требует компенсации ущерба. Как развивается ситуация — в материале РИА Новости.
Морские пути всегда были основным маршрутом экспорта украинских товаров. Однако теперь пользоваться ими небезопасно и путь через Европу стал безальтернативным. Украина лишилась существенной статьи дохода от продажи сельхозкультур.
Помимо сухопутного коридора через Польшу, Киев использует портовую инфраструктуру Румынии. "Оттуда глубокой водой выходит на емкие африканские рынки: Алжир и Тунис, например. За прошлый год через эти страны экспортировали 11 миллионов тонн, однако часть из них осела в Европе", — отмечает председатель комитета по сельскому хозяйству "Опоры России" Сергей Соколов.
Аналитики объясняют, что теневая экономика есть и в "цивилизованных" странах. Трейдеры воспользовались шансом заработать и продали зерно в ЕС. Тем более что Европа, желая проявить солидарность, в мае 2022-го отменила для Украины ввозные пошлины.
Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает общий экспорт пшеницы и кукурузы за 2023-й в шесть и шесть с половиной миллионов тонн соответственно. Продали также порядка 900 тысяч тонн ячменя и столько же — ржи. Кроме того, Киев поставлял подсолнечное и рапсовое масло.
Соколов отмечает, что продукт оказался дешевле локального на 15-20% и попал на внутренний рынок Восточной Европы в том числе по серым наличным схемам. Конечно, местные фермеры не могли конкурировать с такой ценой — прежде всего из-за подорожавшей энергетики и удобрений. К тому же европейские стандарты отличаются от украинских — их соблюдение требует значительно больших затрат и отражается на себестоимости. Просадка цен больно ударила по аграрному хозяйству ЕС.
Схватились за голову. Чем Европа отплатит Украине за провал зерновой сделки
Больше всего пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Государства потребовали прекратить экспорт украинских товаров и попросили ЕК урегулировать ситуацию. На несколько месяцев перевозки остановили, но позже возобновили
. Однако Братислава, Будапешт и Варшава в одностороннем порядке отказались снимать ограничения. Украина же подала жалобу в ВТО.
Тем не менее фермерские восстания не прекращаются. Польские аграрии держат пограничные пункты с Украиной перекрытыми и всячески обороняются от перевозчиков из соседней страны. Так, на КПП "Рава-Русская — Гребенное" активисты разбросали по трассам гвозди, несколько раз высыпали ввезенное зерно из грузовиков и вагонов. На станции Котомеж в Куявско-Поморском воеводстве 25 февраля из восьми полувагонов высыпали 160 тонн кукурузы. Власти не выдвинули обвинений протестующим. Киев же заявил, что зерно предназначалось для транзита в Марокко, и потребовал компенсации убытков. Два дня спустя по Варшаве прошло около 30 тысяч человек. К аграриям присоединились шахтеры, автоперевозчики и граждане других профессий. А с 1 марта фермеры заблокировали и границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель".
"Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", — объяснил координатор протеста фермер Кароль Печиньский.
Проблема приобретает серьезный масштаб. Производители продовольствия по всей Европе устраивают забастовки, и власти вынуждены прислушиваться к людям. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину направить зерно в третьи страны. По его словам, за 2022-2023 годы аграрный сектор Европы потерял 19 миллиардов евро от либерализации торговли с Украиной. Его поддержал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он подчеркнул, что необходимо изменить подход к сотрудничеству с Украиной, и заявил, что ответственность за ситуацию лежит на ЕК.
Так не договаривались. Европа лишает украинцев еще одной привилегии
Киев, в свою очередь, пытается договориться с соседями. Правительственная делегация попросила Варшаву о переговорах и прибыла на границу, однако польская сторона проигнорировала запрос и не явилась на встречу.
Украина очень болезненно воспринимает любые попытки ограничить экспорт, ведь это одна из немногих статей пополнения госбюджета, объясняет Соколов. "Помимо кукурузы, они продают пшеницу, ячмень, подсолнечный шрот и сою. Киев уже потерял несколько сотен миллионов долларов, к тому же утраченные регионы производили порядка пяти миллионов тонн пшеницы, сейчас это российский потенциал", — отмечает эксперт.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что последние полгода государство живет в условиях блокады и это сильно отражается на способности защищаться. Президент Польши Анджей Дуда
высказался так: "О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? На мой взгляд, они правы".
Соколов полагает, что до конца сельскохозяйственного года полный запрет на ввоз украинского зерна вряд ли возможен — в основном из-за политического контекста. Однако к моменту наступления электоральных циклов ситуация будет обостряться и возможно принятие жестких назревших решений. Пока же наиболее вероятно введение квот.