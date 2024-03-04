https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

Пора платить. Что Европа уготовила Украине

Пора платить. Что Европа уготовила Украине - РИА Новости, 04.03.2024

Пора платить. Что Европа уготовила Украине

ЕС призывает Украину прекратить поставки зерна. Из-за избытка дешевого товара фермерские протесты не утихают несколько месяцев. Отмены привилегий хотят и в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:00

2024-03-04T08:00

2024-03-04T15:32

украина

европа

польша

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

украинское зерно

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929804948_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1ae33780ffea7f20bc5c5c3ee823489.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС призывает Украину прекратить поставки зерна. Из-за избытка дешевого товара фермерские протесты не утихают несколько месяцев. Отмены привилегий хотят и в правящих кругах. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский просит Киев войти в положение местных аграриев и перенаправить экспорт в третьи страны. Зеленский называет это недобрососедским поведением и требует компенсации ущерба. Как развивается ситуация — в материале РИА Новости.Европейская солидарностьМорские пути всегда были основным маршрутом экспорта украинских товаров. Однако теперь пользоваться ими небезопасно и путь через Европу стал безальтернативным. Украина лишилась существенной статьи дохода от продажи сельхозкультур.Помимо сухопутного коридора через Польшу, Киев использует портовую инфраструктуру Румынии. "Оттуда глубокой водой выходит на емкие африканские рынки: Алжир и Тунис, например. За прошлый год через эти страны экспортировали 11 миллионов тонн, однако часть из них осела в Европе", — отмечает председатель комитета по сельскому хозяйству "Опоры России" Сергей Соколов.Аналитики объясняют, что теневая экономика есть и в "цивилизованных" странах. Трейдеры воспользовались шансом заработать и продали зерно в ЕС. Тем более что Европа, желая проявить солидарность, в мае 2022-го отменила для Украины ввозные пошлины.Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает общий экспорт пшеницы и кукурузы за 2023-й в шесть и шесть с половиной миллионов тонн соответственно. Продали также порядка 900 тысяч тонн ячменя и столько же — ржи. Кроме того, Киев поставлял подсолнечное и рапсовое масло.Соколов отмечает, что продукт оказался дешевле локального на 15-20% и попал на внутренний рынок Восточной Европы в том числе по серым наличным схемам. Конечно, местные фермеры не могли конкурировать с такой ценой — прежде всего из-за подорожавшей энергетики и удобрений. К тому же европейские стандарты отличаются от украинских — их соблюдение требует значительно больших затрат и отражается на себестоимости. Просадка цен больно ударила по аграрному хозяйству ЕС.Голодные бунтыБольше всего пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Государства потребовали прекратить экспорт украинских товаров и попросили ЕК урегулировать ситуацию. На несколько месяцев перевозки остановили, но позже возобновили. Однако Братислава, Будапешт и Варшава в одностороннем порядке отказались снимать ограничения. Украина же подала жалобу в ВТО.Тем не менее фермерские восстания не прекращаются. Польские аграрии держат пограничные пункты с Украиной перекрытыми и всячески обороняются от перевозчиков из соседней страны. Так, на КПП "Рава-Русская — Гребенное" активисты разбросали по трассам гвозди, несколько раз высыпали ввезенное зерно из грузовиков и вагонов. На станции Котомеж в Куявско-Поморском воеводстве 25 февраля из восьми полувагонов высыпали 160 тонн кукурузы. Власти не выдвинули обвинений протестующим. Киев же заявил, что зерно предназначалось для транзита в Марокко, и потребовал компенсации убытков. Два дня спустя по Варшаве прошло около 30 тысяч человек. К аграриям присоединились шахтеры, автоперевозчики и граждане других профессий. А с 1 марта фермеры заблокировали и границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель"."Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", — объяснил координатор протеста фермер Кароль Печиньский.Каждый сам за себяПроблема приобретает серьезный масштаб. Производители продовольствия по всей Европе устраивают забастовки, и власти вынуждены прислушиваться к людям. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину направить зерно в третьи страны. По его словам, за 2022-2023 годы аграрный сектор Европы потерял 19 миллиардов евро от либерализации торговли с Украиной. Его поддержал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он подчеркнул, что необходимо изменить подход к сотрудничеству с Украиной, и заявил, что ответственность за ситуацию лежит на ЕК.Киев, в свою очередь, пытается договориться с соседями. Правительственная делегация попросила Варшаву о переговорах и прибыла на границу, однако польская сторона проигнорировала запрос и не явилась на встречу.Украина очень болезненно воспринимает любые попытки ограничить экспорт, ведь это одна из немногих статей пополнения госбюджета, объясняет Соколов. "Помимо кукурузы, они продают пшеницу, ячмень, подсолнечный шрот и сою. Киев уже потерял несколько сотен миллионов долларов, к тому же утраченные регионы производили порядка пяти миллионов тонн пшеницы, сейчас это российский потенциал", — отмечает эксперт.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что последние полгода государство живет в условиях блокады и это сильно отражается на способности защищаться. Президент Польши Анджей Дуда высказался так: "О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? На мой взгляд, они правы".Соколов полагает, что до конца сельскохозяйственного года полный запрет на ввоз украинского зерна вряд ли возможен — в основном из-за политического контекста. Однако к моменту наступления электоральных циклов ситуация будет обостряться и возможно принятие жестких назревших решений. Пока же наиболее вероятно введение квот.

https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

украина

европа

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, польша, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), украинское зерно