https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1931050640.html
Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после землетрясения
Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 04.03.2024
Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после землетрясения
Метро Алма-Аты возобновило свою работу после землетрясения, сообщает мэрия города. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:21
2024-03-04T16:21
2024-03-04T16:27
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Метро Алма-Аты возобновило свою работу после землетрясения, сообщает мэрия города. "С 16.30 часов (14.30 мск) метрополитен Алма-Аты возобновил свою работу в штатном режиме… Для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", - сообщает мэрия. В Алма-Ате после землетрясения аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме, работа метрополитена приостановлена, сообщало ранее МЧС Казахстана. По данным ведомства, в понедельник в 31 километре южнее Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,1, в городе ощущалось 5 баллов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после землетрясения
Метро Алма-Аты возобновило работу после произошедшего утром землетрясения