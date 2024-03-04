https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1931050640.html

Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после землетрясения

Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 04.03.2024

Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после землетрясения

Метро Алма-Аты возобновило свою работу после землетрясения, сообщает мэрия города. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:21

2024-03-04T16:21

2024-03-04T16:27

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алма-ата

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Метро Алма-Аты возобновило свою работу после землетрясения, сообщает мэрия города. "С 16.30 часов (14.30 мск) метрополитен Алма-Аты возобновил свою работу в штатном режиме… Для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", - сообщает мэрия. В Алма-Ате после землетрясения аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме, работа метрополитена приостановлена, сообщало ранее МЧС Казахстана. По данным ведомства, в понедельник в 31 километре южнее Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,1, в городе ощущалось 5 баллов.

https://ria.ru/20240304/baykonur-1930996037.html

алма-ата

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Кирилл Волков

в мире, алма-ата, казахстан