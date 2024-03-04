https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.03.2024
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского настигла участь предателя, так как Запад начал от него дистанцироваться. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:15
2024-03-04T16:15
2024-03-04T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского настигла участь предателя, так как Запад начал от него дистанцироваться. Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть из этого числа Киев должен приобрести самостоятельно. "Зеленский сделал большую ошибку, связавшись с плохой компанией, тем самым предав интересы своего народа. Теперь же Зеленского настигла участь предателя. Его любимые западные партнеры, осознавая токсичность Зеленского для своих рейтингов, начали от него дистанцироваться, оставив в прошлом былые пламенные заверения в любви и верности", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский заметно раздражает западные страны своей "попрошайнической манерой, заискивающими глазами и протянутой рукой". "Зеленский настолько обнаглел, что требует от европейских стран работать на него, в ущерб их благосостоянию и экономической независимости. Зеленского использовали для ослабления России, но поняв, что это сделать не получилось, теперь его выбросят как проворовавшегося бездомного кота", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина, Евросоюз
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме
Депутат Шеремет: Запад выбросит Зеленского, как проворовавшегося бездомного кота
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского настигла участь предателя, так как Запад начал от него дистанцироваться.
Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть из этого числа Киев должен приобрести самостоятельно.
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"Зеленский сделал большую ошибку, связавшись с плохой компанией, тем самым предав интересы своего народа. Теперь же Зеленского настигла участь предателя. Его любимые западные партнеры, осознавая токсичность Зеленского для своих рейтингов, начали от него дистанцироваться, оставив в прошлом былые пламенные заверения в любви и верности", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский заметно раздражает западные страны своей "попрошайнической манерой, заискивающими глазами и протянутой рукой". "Зеленский настолько обнаглел, что требует от европейских стран работать на него, в ущерб их благосостоянию и экономической независимости. Зеленского использовали для ослабления России
, но поняв, что это сделать не получилось, теперь его выбросят как проворовавшегося бездомного кота", - подчеркнул депутат.
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