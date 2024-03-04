Рейтинг@Mail.ru
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.03.2024
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского настигла участь предателя, так как Запад начал от него дистанцироваться. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:15
2024-03-04T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского настигла участь предателя, так как Запад начал от него дистанцироваться. Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть из этого числа Киев должен приобрести самостоятельно. "Зеленский сделал большую ошибку, связавшись с плохой компанией, тем самым предав интересы своего народа. Теперь же Зеленского настигла участь предателя. Его любимые западные партнеры, осознавая токсичность Зеленского для своих рейтингов, начали от него дистанцироваться, оставив в прошлом былые пламенные заверения в любви и верности", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский заметно раздражает западные страны своей "попрошайнической манерой, заискивающими глазами и протянутой рукой". "Зеленский настолько обнаглел, что требует от европейских стран работать на него, в ущерб их благосостоянию и экономической независимости. Зеленского использовали для ослабления России, но поняв, что это сделать не получилось, теперь его выбросят как проворовавшегося бездомного кота", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_c1d998f11f32dac877fd2b0c4d88a8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина, Евросоюз
Зеленского настигла участь предателя, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: Запад выбросит Зеленского, как проворовавшегося бездомного кота

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимира Зеленского настигла участь предателя, так как Запад начал от него дистанцироваться.
Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть из этого числа Киев должен приобрести самостоятельно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни
Вчера, 08:00
"Зеленский сделал большую ошибку, связавшись с плохой компанией, тем самым предав интересы своего народа. Теперь же Зеленского настигла участь предателя. Его любимые западные партнеры, осознавая токсичность Зеленского для своих рейтингов, начали от него дистанцироваться, оставив в прошлом былые пламенные заверения в любви и верности", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский заметно раздражает западные страны своей "попрошайнической манерой, заискивающими глазами и протянутой рукой". "Зеленский настолько обнаглел, что требует от европейских стран работать на него, в ущерб их благосостоянию и экономической независимости. Зеленского использовали для ослабления России, но поняв, что это сделать не получилось, теперь его выбросят как проворовавшегося бездомного кота", - подчеркнул депутат.
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала