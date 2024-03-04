https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни

Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни - РИА Новости, 04.03.2024

Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни

Идет к тому, что последним хорошим днем в жизни президента Украины Владимира Зеленского стало 10 декабря 2023 года, когда новый лидер Аргентины Хавьер Милей... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:00

2024-03-04T08:00

2024-03-04T09:42

аналитика

в мире

украина

латинская америка

владимир зеленский

хавьер милей

жаир болсонару

вооруженные силы украины

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Идет к тому, что последним хорошим днем в жизни президента Украины Владимира Зеленского стало 10 декабря 2023 года, когда новый лидер Аргентины Хавьер Милей отмечал свое вступление в должность. На инаугурационной вечеринке у берегов теплого океана "верховний головнокомандувач ЗСУ" мог выпить шампанского в окружении доброжелательных людей, которых распирает от надежд и предвкушений.С тех пор Зеленского окружают в основном уныние и усталость. Банкет у Милея стал промежуточной остановкой на пути в США, где президент Украины получил непривычно холодный прием и осознание того, что за провал так называемого весенне-летнего контрнаступления придется заплатить. Начался период дефицита и проволочек, в ходе которого на востоке стал обваливаться фронт.Три месяца спустя российская армия ежедневно продвигается вперед, а критически важная для Киева "допомога" в 60 миллиардов долларов по-прежнему удерживается палатой представителей США (именно за ней Зеленский вылетал в Вашингтон от Милея). С каждым днем осложняется положение и ВСУ, и украинской государственности, и президента Украины лично. В таких обстоятельствах новый, случайно обретенный аргентинский друг сделал для Зеленского то, что делают настоящие друзья: пообещал закатить у себя еще одну вечеринку. Очевидно, для того, чтобы осунувшийся, помрачневший, твердо вставший на черную полосу "головнокомандувач" немного развеялся.Вечеринка будет называться "Саммит поддержки Латинской Америки для Украины". По идее, это аналог европейских (преимущественно) мероприятий, высокопоставленные гости которых рассказывают, чем готовы помочь Зеленскому.Если смотреть на инициативу Милея из Киева, ее можно счесть геополитическим прорывом, поскольку Латинская Америка дистанцировалась от проблем Украины и вплоть до сих пор в этом решении тверда. Милей сам признал, что относится к происходящему иначе, чем лидеры Бразилии и Мексики — других, наряду с Аргентиной, крупнейших стран региона. Причем тут даже не в лидерах дело, а в регионе: отказ от идеи как-либо конфликтовать с Россией из-за чужой войны декларировали как нынешний бразильский лидер — левый Лула да Силва, так и предыдущий — правый Жаир Болсонару, который в подавляющем большинстве других вопросов ориентировался на США.Отказ Латинской Америки от участия в вашингтонских военных авантюрах — ноу-хау последних 20 лет. Прежде Колумбия отправляла солдат в Корею, а много позже, наряду с Сальвадором с Гондурасом, засветилась в иракской кампании. Теперь колумбийский президент Густаво Петро говорит, как режет: "Мы — за мир, а значит — никакого оружия для Украины".Это не только его позиция — это общая позиция региона. Вашингтону и Киеву понадобился год с момента начала СВО, чтобы на их сторону, потребовав спецтрибунала для РФ, встало всего одно латиноамериканское государство — Гватемала. Но санкций против России там все равно не ввели.То есть междусобойчик у Милея грозит стать для Зеленского той разочаровывающей вечеринкой, на которую никто не пришел. Конечно, может ненадолго заглянуть Гватемала, но только для того, чтобы похлопать Украину по плечу. Того, чего ее президент ждет от таких саммитов, оружия и денег, он от лидеров Латинской Америки не получит.Поколебать ее нейтралитет не смогла даже щедрая акция от Госдепа, который предложил латиноамериканским странам сдать США старую технику советско-российского производства вопреки стандартному в таких случаях договору о запрете реэкспорта. Американцы планировали переправить ее украинцам, поскольку им такое вооружение хорошо знакомо, а взамен сулили новенькую продукцию Made in USA.На акцию хотел подписаться молодой президент Эквадора Даниэль Нобоа. Отношения с Россией ему были дороги, но новая техника понадобилась срочно — из-за начала войны с наркокартелями. Поэтому он согласился на американскую схему, но, когда в эквадорских бананах, предназначенных на экспорт в РФ, российские проверяющие органы нашли муху-горбатку, быстро передумал.Даже членистоногие в Латинской Америке настроены не в пользу Зеленского. Дружить с ним готов только Милей, как совершенно особая форма жизни.Аргентинец — единственный, кто согласился на предложение США и пообещал Зеленскому два российских вертолета еще на вечеринке в декабре. Он комично одинок в своем желании организовать на континенте проукраинскую фронду. А еще он "гуру тантрического секса" и тот, кто через медиума общается со своей умершей собакой, а уже через нее с самим богом. Несмотря на это, Милей немногое может предложить Зеленскому. Его борьба с неуступчивым парламентом на родине идет за то, чтобы государство как можно меньше тратило, тогда как главный настоящий интерес Зеленского — чтобы другие государства тратили на Украину.Единственное, чем может быть опасен их комичный дуэт — это безумие, порождающее нестандартные решения. Если гиперболизировать либертарианские идеи Милея, Аргентину можно сделать пиратским государством, где черный рынок — это просто рынок.Президента Зеленского наверняка заинтересуют такие товары, как кокаин и наемники, которых украинцы вполне успешно вербуют, например, в Колумбии. Это не шутка: несмотря на политическую отстраненность от Украины, Латинская Америка сама по себе богата на безработных молодых мужчин, которые умеют стрелять.Поэтому Милей мог бы быть полезен Зеленскому, если был "Милеем на максималках", но его противостояние с аргентинским парламентом, упомянутое выше, заставляет усомниться, что ему дадут реализовать хоть малую часть из его либертарианских идей, не говоря уже о превращении Аргентины в Тортугу.Потому остается только базовый вариант: латиноамериканский саммит. Возможно, самая грустная вечеринка в карьере "головнокомандувача". Учитывая скорость его падения, на вечеринке по случаю капитуляции Украины обойдутся уже без Зеленского.

https://ria.ru/20240301/latamerika-1930537914.html

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https://ria.ru/20240301/pomosch-1930577832.html

https://ria.ru/20240303/fitso-1930894800.html

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аналитика, в мире, украина, латинская америка, владимир зеленский, хавьер милей, жаир болсонару, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, аргентина, эквадор