https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

Зеленский летит в США, чтобы пережить боль

Зеленский летит в США, чтобы пережить боль - РИА Новости, 11.12.2023

Зеленский летит в США, чтобы пережить боль

Растерянность, фрустрация и судорожный поиск крайнего. Такими словами можно описать обстановку в стане наших врагов к декабрю 2023 года и очередному визиту... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:00

2023-12-11T14:58

аналитика

сша

владимир зеленский

джо байден

украина

вооруженные силы украины

нато

f-16

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Растерянность, фрустрация и судорожный поиск крайнего. Такими словами можно описать обстановку в стане наших врагов к декабрю 2023 года и очередному визиту президента Украины Владимира Зеленского в США для "сверки часов". Год назад были те же США, тот же Зеленский и даже боевые действия велись в тех же местах, но дела обстояли совсем иначе.Тогда на Западе окончательно договорились нанести российской армии поражение силами ВСУ, обеспеченных по стандартам НАТО. К тому моменту было уже очевидно, что экономика России выстояла под санкционным ударом, так что первый раунд остался за Москвой. Однако отход ВС России из Херсона и большинства населенных пунктов Харьковской области воодушевил "ястребов" и ослабил позиции реалистов. Многим стало казаться, что продавить Москву в военном отношении будет проще, чем в экономическом, хотя это звучит как полный бред.Но они попробовали, а результат на табло. Отрицать его невозможно, и даже Зеленский этого больше не делает, хотя продержал голову в песке почти месяц. Поражение украинских войск воодушевило реалистов на Западе, прежде как будто немногочисленных, и теперь они разрушают антироссийскую коалицию изнутри быстрее, чем прогнозировалось.Со стороны Европы особенно активен венгерский премьер Виктор Орбан, в котором на фоне СВО проснулся деятель международного масштаба. Заручившись поддержкой словаков, он отрезал Киев от финансирования из бюджета ЕС, а теперь пытается отрезать еще и от американского, здраво рассудив, которое из них первично. На площадке фонда Heritage Foundation в США он и другие высокопоставленные венгры постараются укрепить республиканцев во мнении, что дальнейшая поддержка военных планов Украины бесперспективна.Но пока в конгрессе справляются и без Орбана: очередной пакет поддержки для Киева теряет последние шансы быть утвержденным до конца года и в заявленном объеме 60 миллиардов долларов. На этом фоне Дональд Трамп и лояльные ему люди резко прибавили в смелости своих планов на геополитическое будущее. После неизбежного (как представляется им) разгрома демократов на выборах осенью 2024 года речь зайдет о самоустранении США не только от украинского конфликта, но и от НАТО.Но самое удивительное — это поведение тех СМИ, которые еще недавно были полностью проукраинскими, однозначно поддерживали президента Джо Байдена и запрещали сомневаться в успехе антироссийской авантюры. Те же издания как будто добивают президентскую команду, мешая ей даже оправдываться.К примеру, в один день с заявлением Пентагона о том, что у Киева есть все необходимое для успеха на поле боя, главное издание истеблишмента The Washington Post (то самое, чье расследование о провалах "контрнаступа" стало тризной для украинского военного мифа) сообщило, что у ВСУ закончились обученные натовцами солдаты.Теперь у Зеленского есть основания ждать измены отовсюду — и от заокеанских спонсоров, и от внутренних попутчиков. С каждым последующим шагом суда истории к его фигуре он будет сильно страдать.О том, почему все сложилось так, а не иначе, телеполитологи могут рассказывать часами. В жизни все упирается в нашу армию — в линию обороны, в минные поля, в ежедневный героизм солдат. Как и встарь, именно Вооруженные силы России обрушили планы ее врагов, а не политические интриги и неожиданные союзники. Обрушили, но не отменили полностью."Хозяева жизни" — Байден и Зеленский — потеряли контроль за ситуацией. Однако противостоящие России силы не сводятся (и не сводились) к бывшему капитану команды КВН "95-й квартал" и 81-летнему ветерану холодной войны, который нетвердо помнит название своей нынешней должности.Грядущий 2024-й из декабря 2023-го выглядит как год большого перелома в конфликте. Но реально станет им только в том случае, если окажутся на высоте те же силы — ВС России. В случае обрушения обороны ВСУ и существенных потерь со стороны Киева (территориальных прежде всего) антироссийская коалиция наверняка развалится. Однако базовый сценарий, по которому продолжает работать Запад, подразумевает не это.Он подразумевает переход Украины в глухую оборону, что должно стоить дешевле, чем новая попытка "контрнаступа". На это деньги найдутся, поскольку есть и альтернативные методы финансирования, а глобально список спонсоров в новом году останется тем же. Ни США, ни брюссельский обком не только не откажутся от жизнеобеспечения Киева, но и сохранят Германию в обойме жертвователей, хотя нынешняя политика приносит немцам одни убытки.Координацию военных заказов продолжит осуществлять секретариат НАТО, который возглавит Урсула фон дер Ляйен в том случае, если ей не удастся сохранить за собой пост главы Еврокомиссии. А если удастся, это будет означать, что антиукраинский и антиамериканский бунт внутри ЕС подавлен.Пройдут ли выборы на Украине, неважно, как неважно и то, будет ли ее власть по-прежнему персонифицирована в Зеленском или он уедет вести корпоративы в Лондон, уступив кресло другому "головнокомандувачу". Выборы в США, напротив, важны. И кажется странным, что правящая там сейчас Демпартия смирилась с ролью камикадзе и не имеет другого сценария сохранения власти, чем безнадежный кандидат Байден.Если не имеет и победит Трамп, это тоже не гарантия, что ему удастся поменять внешнюю политику Вашингтона (в прошлый раз не удалось). Не исключен и вариант с перехватом того флага, которым сейчас машет Байден: если-де Украина рухнет, то Россия нападет на страну НАТО и втянет США в реальную войну с собой. Чушь, но многие верят.Новый масштабный "контрнаступ" в 2024-м маловероятен: ВСУ предстоит долгое восстановление с отловом живой силы на улицах. Но если Киеву и Западу удастся выиграть время, вторая попытка произойдет в 2025-м и под прикрытием истребителей F-16, так как на Западе уже смирились, что без такого прикрытия даже пытаться не стоит.Поэтому 2024 год простым не будет, а если расслабиться, 2025-й рискует стать особенно сложным. Путь эта пара в Вашингтоне — Байден и Зеленский — уже проиграла, победа России еще только предстоит.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231115/ssha-1909514669.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html

сша

украина

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Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

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аналитика, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, вооруженные силы украины, нато, f-16