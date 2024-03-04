https://ria.ru/20240304/zavod-1930942107.html
Монтаж оборудования завершен на новом заводе удобрений в Невинномысске
Монтаж оборудования завершен на новом заводе удобрений в Невинномысске - РИА Новости, 04.03.2024
Монтаж оборудования завершен на новом заводе удобрений в Невинномысске
В середине марта в Невинномысске приступят к подготовке пусконаладочных работ, а новое производство азотно-калийных удобрений мощностью не менее 70 тысяч тонн в РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:01
2024-03-04T11:01
2024-03-04T15:33
экономика
невинномысск
еврохим
удобрения
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В середине марта в Невинномысске приступят к подготовке пусконаладочных работ, а новое производство азотно-калийных удобрений мощностью не менее 70 тысяч тонн в год запустят в III квартале 2024 года, сообщил генеральный директор МХК "ЕвроХим" Олег Ширяев. По его словам, объем инвестиций в проект составит 7,4 миллиарда рублей. Основная часть производства придется на водорастворимые удобрения – нитрат калия (NOP). "Запуск проекта в Невинномысске развивает линейку наших водорастворимых удобрений, особенно необходимых при применении передовых технологий сельского хозяйства. Спрос на эту продукцию стабильно высок как в нашей стране, так и в Азии, Центральной и Южной Америке. Уверен, что новая продукция из Невинномысска будет востребована аграриями в России и за рубежом", — привели слова Ширяева в пресс-службе "ЕвроХима". В частности, отметил он, реализация проекта позволит "ЕвроХиму" существенно увеличить свою долю рынка в Бразилии, куда компания планирует поставлять до 60% объемов продукции. По мнению главного редактора портала Fertilizer Daily Алексея Резванова, экспортно-ориентированный проект "ЕвроХима" запускается "весьма своевременно с учетом потребностей на растущих рынках". "Проект позволит максимально задействовать собственные дистрибьюторские сети компании в Бразилии и других странах, что даст очевидные преимущества относительно конкурентов, особенно на фоне значительных объемов производства и предложения нитрата калия на российском рынке", - сказал он РИА Новости. "Нитрат калия (NOP) или калиевая селитра <…> является высокоэффективным источником азота и калия в доступной для растений форме. Благодаря своим свойствам он применяется в первую очередь в тепличных хозяйствах, которые сейчас активно развиваются", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20230814/fosagro-1890060713.html
https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886503379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, невинномысск, еврохим, удобрения
Экономика, Невинномысск, ЕвроХим, удобрения
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В середине марта в Невинномысске приступят к подготовке пусконаладочных работ, а новое производство азотно-калийных удобрений мощностью не менее 70 тысяч тонн в год запустят в III квартале 2024 года, сообщил генеральный директор МХК "ЕвроХим" Олег Ширяев.
По его словам, объем инвестиций в проект составит 7,4 миллиарда рублей. Основная часть производства придется на водорастворимые удобрения – нитрат калия (NOP).
Эксперты: экспорт сложных удобрений может стать невыгоден производителям
"Запуск проекта в Невинномысске развивает линейку наших водорастворимых удобрений, особенно необходимых при применении передовых технологий сельского хозяйства. Спрос на эту продукцию стабильно высок как в нашей стране, так и в Азии, Центральной и Южной Америке. Уверен, что новая продукция из Невинномысска будет востребована аграриями в России и за рубежом", — привели слова Ширяева в пресс-службе "ЕвроХима".
В частности, отметил он, реализация проекта позволит "ЕвроХиму
" существенно увеличить свою долю рынка в Бразилии, куда компания планирует поставлять до 60% объемов продукции.
По мнению главного редактора портала Fertilizer Daily Алексея Резванова, экспортно-ориентированный проект "ЕвроХима" запускается "весьма своевременно с учетом потребностей на растущих рынках".
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"Проект позволит максимально задействовать собственные дистрибьюторские сети компании в Бразилии и других странах, что даст очевидные преимущества относительно конкурентов, особенно на фоне значительных объемов производства и предложения нитрата калия на российском рынке", - сказал он РИА Новости.
"Нитрат калия (NOP) или калиевая селитра <…> является высокоэффективным источником азота и калия в доступной для растений форме. Благодаря своим свойствам он применяется в первую очередь в тепличных хозяйствах, которые сейчас активно развиваются", - добавил эксперт.