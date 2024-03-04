https://ria.ru/20240304/zavod-1930942107.html

Монтаж оборудования завершен на новом заводе удобрений в Невинномысске

Монтаж оборудования завершен на новом заводе удобрений в Невинномысске - РИА Новости, 04.03.2024

Монтаж оборудования завершен на новом заводе удобрений в Невинномысске

В середине марта в Невинномысске приступят к подготовке пусконаладочных работ, а новое производство азотно-калийных удобрений мощностью не менее 70 тысяч тонн в РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:01

2024-03-04T11:01

2024-03-04T15:33

экономика

невинномысск

еврохим

удобрения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930952333_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_57d4d6ec93970dcafe0ae9cff3f9d648.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В середине марта в Невинномысске приступят к подготовке пусконаладочных работ, а новое производство азотно-калийных удобрений мощностью не менее 70 тысяч тонн в год запустят в III квартале 2024 года, сообщил генеральный директор МХК "ЕвроХим" Олег Ширяев. По его словам, объем инвестиций в проект составит 7,4 миллиарда рублей. Основная часть производства придется на водорастворимые удобрения – нитрат калия (NOP). "Запуск проекта в Невинномысске развивает линейку наших водорастворимых удобрений, особенно необходимых при применении передовых технологий сельского хозяйства. Спрос на эту продукцию стабильно высок как в нашей стране, так и в Азии, Центральной и Южной Америке. Уверен, что новая продукция из Невинномысска будет востребована аграриями в России и за рубежом", — привели слова Ширяева в пресс-службе "ЕвроХима". В частности, отметил он, реализация проекта позволит "ЕвроХиму" существенно увеличить свою долю рынка в Бразилии, куда компания планирует поставлять до 60% объемов продукции. По мнению главного редактора портала Fertilizer Daily Алексея Резванова, экспортно-ориентированный проект "ЕвроХима" запускается "весьма своевременно с учетом потребностей на растущих рынках". "Проект позволит максимально задействовать собственные дистрибьюторские сети компании в Бразилии и других странах, что даст очевидные преимущества относительно конкурентов, особенно на фоне значительных объемов производства и предложения нитрата калия на российском рынке", - сказал он РИА Новости. "Нитрат калия (NOP) или калиевая селитра <…> является высокоэффективным источником азота и калия в доступной для растений форме. Благодаря своим свойствам он применяется в первую очередь в тепличных хозяйствах, которые сейчас активно развиваются", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20230814/fosagro-1890060713.html

https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886503379.html

невинномысск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, невинномысск, еврохим, удобрения