МИД Китая прокомментировал запись немецких военных по Крымскому мосту
МИД Китая призвал к деэскалации после утечки разговора немецких военных по Крыму
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя запись разговора военных ФРГ о Крымском мосте, выразила надежду на то, что все стороны приложат усилия по деэскалации.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать деэскалации ситуации", - сказала Мао Нин.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.