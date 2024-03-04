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МИД Китая прокомментировал запись немецких военных по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 04.03.2024 (обновлено: 10:34 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/zapis-1930935240.html
МИД Китая прокомментировал запись немецких военных по Крымскому мосту
МИД Китая прокомментировал запись немецких военных по Крымскому мосту - РИА Новости, 04.03.2024
МИД Китая прокомментировал запись немецких военных по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя запись разговора военных ФРГ о Крымском мосте, выразила надежду на то, что все стороны приложат усилия по РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:23
2024-03-04T10:34
в мире
германия
мид кнр
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
россия
китай
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя запись разговора военных ФРГ о Крымском мосте, выразила надежду на то, что все стороны приложат усилия по деэскалации."Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать деэскалации ситуации", - сказала Мао Нин.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, германия, мид кнр, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия, китай
В мире, Германия, МИД КНР, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Россия, Китай, Специальная военная операция на Украине
МИД Китая прокомментировал запись немецких военных по Крымскому мосту

МИД Китая призвал к деэскалации после утечки разговора немецких военных по Крыму

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя запись разговора военных ФРГ о Крымском мосте, выразила надежду на то, что все стороны приложат усилия по деэскалации.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать деэскалации ситуации", - сказала Мао Нин.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияМИД КНРРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостРоссияКитай
 
 
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