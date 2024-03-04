https://ria.ru/20240304/zaes-1931055816.html
Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить
Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить - РИА Новости, 04.03.2024
Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить
Персонал Запорожской атомной электростанции может запустить ее в режим эксплуатации и выработки электроэнергии, как только будут созданы соответствующие... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:37
2024-03-04T16:37
2024-03-04T16:37
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции может запустить ее в режим эксплуатации и выработки электроэнергии, как только будут созданы соответствующие условия, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "То, что мы это можем сделать и мы это сделаем, как только будет созданы соответствующие условия вокруг станции – это безусловно и бесспорно. После выполнения ряда технических организационных мероприятий, станция будет готова к возобновлению эксплуатации и выработке электроэнергии. На все эти процессы в данной ситуации влияет очень много факторов. Это задача, в которой есть один ответ, а неизвестных в уравнении очень и очень много", - сказал Черничук. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, энергодар, запорожская аэс, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить
Черничук: персонал готов запустить ЗАЭС, когда для этого создадутся условия
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции может запустить ее в режим эксплуатации и выработки электроэнергии, как только будут созданы соответствующие условия, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"То, что мы это можем сделать и мы это сделаем, как только будет созданы соответствующие условия вокруг станции – это безусловно и бесспорно. После выполнения ряда технических организационных мероприятий, станция будет готова к возобновлению эксплуатации и выработке электроэнергии. На все эти процессы в данной ситуации влияет очень много факторов. Это задача, в которой есть один ответ, а неизвестных в уравнении очень и очень много", - сказал Черничук.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Украина
продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС
были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев