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Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить - РИА Новости, 04.03.2024
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16:37 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/zaes-1931055816.html
Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить
Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить - РИА Новости, 04.03.2024
Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить
Персонал Запорожской атомной электростанции может запустить ее в режим эксплуатации и выработки электроэнергии, как только будут созданы соответствующие... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:37
2024-03-04T16:37
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская аэс
россия
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции может запустить ее в режим эксплуатации и выработки электроэнергии, как только будут созданы соответствующие условия, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "То, что мы это можем сделать и мы это сделаем, как только будет созданы соответствующие условия вокруг станции – это безусловно и бесспорно. После выполнения ряда технических организационных мероприятий, станция будет готова к возобновлению эксплуатации и выработке электроэнергии. На все эти процессы в данной ситуации влияет очень много факторов. Это задача, в которой есть один ответ, а неизвестных в уравнении очень и очень много", - сказал Черничук. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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безопасность, энергодар, запорожская аэс, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции готов ее запустить

Черничук: персонал готов запустить ЗАЭС, когда для этого создадутся условия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции может запустить ее в режим эксплуатации и выработки электроэнергии, как только будут созданы соответствующие условия, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"То, что мы это можем сделать и мы это сделаем, как только будет созданы соответствующие условия вокруг станции – это безусловно и бесспорно. После выполнения ряда технических организационных мероприятий, станция будет готова к возобновлению эксплуатации и выработке электроэнергии. На все эти процессы в данной ситуации влияет очень много факторов. Это задача, в которой есть один ответ, а неизвестных в уравнении очень и очень много", - сказал Черничук.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарЗапорожская АЭСРоссияЗапорожская область
 
 
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