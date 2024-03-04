https://ria.ru/20240304/vzryv-1931079688.html

После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии

После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии - РИА Новости, 04.03.2024

После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии

После взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:20

2024-03-04T18:20

2024-03-04T22:44

происшествия

самарская область

самара

куйбышевская железная дорога

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. После взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ."Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК России ("Диверсия"), — говорится в публикации.Взрывное устройство, установленное на мосту, обезвредили, линию признали пригодной для использования и восстановили движение поездов, добавили в спецслужбе.О взрыве на железнодорожной дороге в Самарской области рассказали РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района. В самарском управлении ФСБ уточнили, что сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 06:13 (05:13 мск).Позднее представитель экстренных служб региона заявил агентству, что, по предварительной информации, на перегоне Звезда — Чапаевск подорвали опоры моста через реку Чапаевку.Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". При этом никто не пострадал.

https://ria.ru/20240130/diversiya-1924337207.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

самарская область

самара

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самарская область, самара, куйбышевская железная дорога, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)