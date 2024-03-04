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После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии - РИА Новости, 04.03.2024
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18:20 04.03.2024 (обновлено: 22:44 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vzryv-1931079688.html
После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии
После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии - РИА Новости, 04.03.2024
После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии
После взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:20
2024-03-04T22:44
происшествия
самарская область
самара
куйбышевская железная дорога
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. После взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.&quot;Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом &quot;а&quot; части 2 статьи 281 УК России (&quot;Диверсия&quot;), — говорится в публикации.Взрывное устройство, установленное на мосту, обезвредили, линию признали пригодной для использования и восстановили движение поездов, добавили в спецслужбе.О взрыве на железнодорожной дороге в Самарской области рассказали РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района. В самарском управлении ФСБ уточнили, что сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 06:13 (05:13 мск).Позднее представитель экстренных служб региона заявил агентству, что, по предварительной информации, на перегоне Звезда — Чапаевск подорвали опоры моста через реку Чапаевку.Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". При этом никто не пострадал.
https://ria.ru/20240130/diversiya-1924337207.html
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происшествия, самарская область, самара, куйбышевская железная дорога, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Самарская область, Самара, Куйбышевская железная дорога, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
После взрыва на мосту в Самарской области возбудили дело о диверсии

ФСБ завела уголовное дело о диверсии из-за взрыва на железной дороге под Самарой

© Фото очевидцаПоследствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
Последствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
© Фото очевидца
Последствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. После взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«

"Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК России ("Диверсия"), — говорится в публикации.

Взрывное устройство, установленное на мосту, обезвредили, линию признали пригодной для использования и восстановили движение поездов, добавили в спецслужбе.
О взрыве на железнодорожной дороге в Самарской области рассказали РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района. В самарском управлении ФСБ уточнили, что сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 06:13 (05:13 мск).
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Позднее представитель экстренных служб региона заявил агентству, что, по предварительной информации, на перегоне Звезда — Чапаевск подорвали опоры моста через реку Чапаевку.
Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". При этом никто не пострадал.
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ПроисшествияСамарская областьСамараКуйбышевская железная дорогаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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